Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Коста-дель-Гарраф
  5. Квартиры

Квартиры в Коста-дель-Гарраф, Испания

трехкомнатные
4
Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с террасой в Коста-дель-Гарраф, Испания
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира в районе Эльс Каньйярс города Кастельдефельс. Расстояние до Барселоны 20 км,…
€419,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Гарраф, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Атико с большой террасой в первой линии моря в городе Кастельдефельс. Расстояние до Б…
€639,500
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Гарраф, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Атико с большой террасой в районе Эльс Каньйярс города Кастельдефельс. Расстояние до …
€550,000
Квартира 3 спальни с кондиционером в Коста-дель-Гарраф, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартира во второй линии моря в Гавамар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рассто…
€595,000

Параметры недвижимости в Коста-дель-Гарраф, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти