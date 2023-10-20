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Жилая
Испания
Коста-дель-Гарраф
Жильё в Коста-дель-Гарраф, Испания
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39 объектов найдено
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Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
3
341 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар Бахо. Расстояние до центра Барселоны 25 км…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
4
362 м²
Дом с панорамными видами на море и город в городе Гава. Расстояние до центра Барсело…
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
3
170 м²
Современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Les Botigues. Расстоян…
€879,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
2
90 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€695,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
3
2
90 м²
Квартира в районе Эльс Каньйярс города Кастельдефельс. Расстояние до Барселоны 20 км,…
€419,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
3
248 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Ля Пинеда. Расстояние до центра Барселоны 25 км, р…
€1,65 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
3
197 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€1,03 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
7
7
788 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Монтмар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€4,20 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
7
7
642 м²
Дом в классическом стиле в районе Ля Пинеда города Кастельдефельс на побережье Коста …
€4,40 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
5
6
547 м²
Современный дом с панорамными видами на море в городе Кастельдефельс, район Бейямар. …
€3,45 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
4
678 м²
Новый дом с панорамными видами на море в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Рассто…
€3,40 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
7
5
719 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Бейямар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€2,25 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
4
388 м²
Дом в нескольких минутах ходьбы от моря в районе Playa города Кастельдефельс на побер…
€2,15 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
5
450 м²
Современный дом во второй линии моря в городе Гава мар на побережье Коста Гарраф. Рас…
€2,90 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
4
368 м²
Современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Монтмар. Расстояние до…
€1,39 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Коста-дель-Гарраф, Испания
5
3
185 м²
Новый современный дом в городе Кастельдефельс с видом на море, район Кан Боу. Расстоя…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
3
2
182 м²
Атико с большой террасой в первой линии моря в городе Кастельдефельс. Расстояние до Б…
€639,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Гарраф, Испания
3
3
156 м²
Атико с большой террасой в районе Эльс Каньйярс города Кастельдефельс. Расстояние до …
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
3
202 м²
Таунхаус в районе Кан Боу города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояние…
€531,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
4
182 м²
Таунхаус с видом на море в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Г…
€700,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
4
179 м²
Таунхаус в районе Люминетс города Кастельдефельс на побережье Коста Гарраф. Расстояни…
€660,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
3
3
177 м²
Дом в районе Плайя города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, расст…
€820,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
5
4
374 м²
Дом в городе Кастельдефельс, район Кан Боу. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€960,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
5
4
215 м²
Дом в урбанизации Бейямар в городе Кастельдефельс с видом на горы. Расстояние до цент…
€985,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
4
303 м²
Новый комплекс смежных домов на стадии строительства в пешей доступности от моря в го…
€1,28 млн
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Дом 4 спальни с подвалом
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
4
312 м²
Дом в урбанизации Бейямар города Кастельдефельс. Дом построен в 1993 году и полностью…
€1,70 млн
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Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
5
4
395 м²
Новая современная вилла в городе Кастельдефельс, район Британской школы. Расстояние д…
€1,75 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
3
2
95 м²
Квартира во второй линии моря в Гавамар. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рассто…
€595,000
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Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
4
5
600 м²
Дом в районе Монтмар города Кастельдефельс. Расстояние до центра Барселоны 25 км, рас…
€1,30 млн
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Таунхаус 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
5
4
250 м²
Таунхаус в 100 метрах от моря в городе Гавамар на побережье Коста Гарраф. Расстояние …
€890,000
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Параметры недвижимости в Коста-дель-Гарраф, Испания
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