Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Воеводина

Купить недвижимость в Воеводина, Сербия

Novi Sad City
11
Нови-Сад
11
18 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 4/5 Этаж
€ 107,087
The apartment consists of an entrance spacious hallway, living room with dining room, kitche…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Южно-Бачский административный округ, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 150,000
Квартира состоит из двух уровней. Прихожая, просторная гостиная и столовая, кухня, туалет и …
Квартира 1 комнатав Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 комната
Южно-Бачский административный округ, Сербия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 1 Этаж
€ 79,505
Квартира 1 спальняв Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1 Этаж
€ 102,000
Отремонтированная квартира на бульваре Европы. Квартира состоит из прихожей, гостиной со сто…
Квартира 1 спальняв Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1 Этаж
€ 105,000
Двухкомнатная квартира. В апартаментах есть просторная прихожая, гостиная, кухня с кладовой,…
Квартира 2 спальнив Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 3 Этаж
€ 138,260
Квартира была полностью отремонтирована, расположена на третьем этаже. Он состоит из прихоже…
Квартира 3 спальнив Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 3 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 5 Этаж
€ 290,000
Красивая семейная квартира в идеальном месте, недалеко от Освободительного бульвара и ярмарк…
Квартира 2 спальнив Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1 Этаж
€ 155,856
Квартира 1 спальняв Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 114,380
Квартира 1 спальняв Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 114,125
Квартира 1 спальняв Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 112,830
Квартира 1 спальняв Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 114,050
Квартира 2 спальнив Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/5 Этаж
€ 195,000
Двухкомнатная квартира. Квартира продается полностью меблированной. Он поставляется с специа…
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Novi Sad City, Сербия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² 5/6 Этаж
€ 200,000
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
Квартира 1 спальняв Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 2 Этаж
€ 110,000
Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…
Квартира 1 спальняв Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4 Этаж
€ 125,000
Двухкомнатная квартира в центре города на тихой улице. Здание, в котором расположена квартир…
Дом 5 спаленв Novi Sad City, Сербия
Дом 5 спален
Novi Sad City, Сербия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 184,500
Семейный дом в пригороде Нови Сад, на тихой улице. Дом состоит из двух этажей. На первом эта…
Квартира 2 спальнив Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни
Novi Sad City, Сербия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 2 Этаж
€ 147,900
Квартира расположена на тихой улице, в здании с небольшим количеством квартир. Он ориентиров…

Параметры недвижимости в Воеводина, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти