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Дома в поселение Марушкинское, Россия

8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Красные Горки, Россия
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 290,442
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Дом 5 комнат в Красные Горки, Россия
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 334,008
Код объекта в БД Агентства: 236-210, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Дом 6 комнат в поселение Марушкинское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Марушкинское, Россия
6 Количество комнат 139 м² Количество этажей 2
€ 150,806
Код объекта в БД Агентства: 413-101, Киевское шоссе, 17 км от МКАД, Марушкино. …
Дом 6 комнат в Марушкино, Россия
Дом 6 комнат
Марушкино, Россия
6 Количество комнат 268 м² Количество этажей 2
€ 335,125
Код объекта в БД Агентства: 413-809, Киевское шоссе, 17 км от МКАД, Марушкино. …
Дом 9 комнат в поселение Марушкинское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Марушкинское, Россия
9 Количество комнат 460 м² Количество этажей 2
€ 775,256
Код объекта в БД Агентства: 404-418, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Чистые пруды к/п (Крекши…
Дом 10 комнат в поселение Марушкинское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Марушкинское, Россия
10 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 669,133
Код объекта в БД Агентства: 274-907, Киевское шоссе, 15 км от МКАД, Большое Покровское к/п (…
Дом 5 комнат в поселение Марушкинское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Марушкинское, Россия
5 Количество комнат 344 м² Количество этажей 2
€ 962,918
Код объекта в БД Агентства: 220-728, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
Дом 5 комнат в поселение Марушкинское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Марушкинское, Россия
5 Количество комнат 344 м² Количество этажей 2
€ 660,616
Код объекта в БД Агентства: 220-732, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…

Параметры недвижимости в поселение Марушкинское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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