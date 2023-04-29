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Квартиры в поселение Марушкинское, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в поселение Марушкинское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Марушкинское, Россия
1 Количество комнат 41 м² Количество этажей 7
€ 73,760
Продается однокомнатная квартира в ЖК «Баркли Медовая долина». Уютная, функциональная планир…
Квартира 1 комната в поселение Марушкинское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Марушкинское, Россия
1 Количество комнат 29 м² Количество этажей 7
€ 56,936
Продается квартира-студия в ЖК «Баркли Медовая долина». Уютная, функциональная планировка, с…
Квартира 3 комнаты в поселение Марушкинское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Марушкинское, Россия
3 Количество комнат 76 м² Количество этажей 7
€ 119,870
Продается 3х-комнатная квартира в ЖК «Баркли Медовая долина». Просторная, функциональная пла…
Квартира 1 комната в поселение Марушкинское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Марушкинское, Россия
1 Количество комнат 39 м² Количество этажей 7
€ 70,926
Продается однокомнатная квартира в ЖК «Баркли Медовая долина». Уютная, функциональная планир…

Параметры недвижимости в поселение Марушкинское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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