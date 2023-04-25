Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Новомосковский административный округ
  5. поселение Филимонковское
  6. Дома

Дома в поселение Филимонковское, Россия

14 объектов найдено
Дом 8 комнат в Марьино, Россия
Дом 8 комнат
Марьино, Россия
8 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 214,164
Код объекта в БД Агентства: 479-203, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Бремен КП. …
Дом 6 комнат в Пушкино, Россия
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 288,511
Код объекта в БД Агентства: 491-901, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Пушкино КП (Валуево). …
Дом 6 комнат в Пушкино, Россия
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 359,529
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнат в поселение Филимонковское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат 880 м² Количество этажей 4
€ 2,351,354
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом в Пушкино, Россия
Дом
Пушкино, Россия
170 м² Количество этажей 2
€ 432,767
Код объекта в БД Агентства: 535-819, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 9 комнат в поселение Филимонковское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Филимонковское, Россия
9 Количество комнат 293 м² Количество этажей 2
€ 479,315
Код объекта в БД Агентства: 403-733, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Дом 6 комнат в Пушкино, Россия
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 439,425
Код объекта в БД Агентства: 535-818, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом в Марьино, Россия
Дом
Марьино, Россия
245 м² Количество этажей 2
€ 305,156
Код объекта в БД Агентства: 479-204, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Бремен КП. …
Дом 6 комнат в Пушкино, Россия
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 532,636
Код объекта в БД Агентства: 535-824, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 6 комнат в поселение Филимонковское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Филимонковское, Россия
6 Количество комнат 324 м² Количество этажей 2
€ 388,380
Код объекта в БД Агентства: 403-825, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Дом 5 комнат в поселение Филимонковское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Филимонковское, Россия
5 Количество комнат 226 м² Количество этажей 2
€ 276,305
Код объекта в БД Агентства: 403-424, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Дом 9 комнат в поселение Филимонковское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Филимонковское, Россия
9 Количество комнат 553 м² Количество этажей 2
€ 443,752
Код объекта в БД Агентства: 403-724, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Дом 10 комнат в Пушкино, Россия
Дом 10 комнат
Пушкино, Россия
10 Количество комнат 857 м² Количество этажей 4
€ 1,899,171
Код объекта в БД Агентства: 189-719, Калужское шоссе, 11 км от МКАД, Праймвиль к/п (Пенино).…
Дуплекс 6 комнат в поселение Филимонковское, Россия
Дуплекс 6 комнат
поселение Филимонковское, Россия
6 Количество комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 166,449
Код объекта в БД Агентства: 514-908, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …

Параметры недвижимости в поселение Филимонковское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти