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Квартиры в поселение Филимонковское, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в поселение Филимонковское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Филимонковское, Россия
1 Количество комнат 36 м² Количество этажей 8
€ 64,533
Продается 1-комнатная квартира в строящемся ЖК «Цветочные поляны». На территории комплекса в…

Параметры недвижимости в поселение Филимонковское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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