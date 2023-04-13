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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
Квартиры
Купить квартиру в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
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276 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
46 м²
9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич Инфраструкт…
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
60 м²
€ 150,192
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. …
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
62 м²
9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия Количество комнат: 1 Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Квартира 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
41 м²
€ 89,967
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованног…
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
90 м²
€ 223,251
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м Санузел …
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
11/30 Этаж
€ 101,000
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Квартира 2 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
86 м²
2/3 Этаж
€ 196,000
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
Квартира 4 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается квартира площадью 332 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 330,000
Продается квартира площадью 121 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 142,761
Искеле – это идеальное место для тех, кому по душе бесконечные песочные пляжи, ти…
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
86 м²
€ 157,310
Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье&nb…
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
140 м²
€ 83,656
Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для п…
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
75 м²
€ 68,198
Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для п…
Квартира 2 спальни
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
Продается квартира в районе Каппарис ( Протарас, Фамагуста ). Современный дизайн, качественн…
Квартира 2 спальни
Айя-Напа, Кипр
2 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 2
€ 625,000
Продается одна из пяти квартир в малоэтажном блоке, современный закрытый комплекс в центре А…
Квартира 1 спальня
Айя-Напа, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 350,000
Продается одна из пяти квартир в малоэтажном блоке, современный закрытый комплекс в центре А…
Квартира 3 комнаты
Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
4 Этаж
€ 278,000
Представляем Вам грандиозный проект, предусматривающий строительство элитного жилья в самом …
Квартира
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
56 м²
€ 68,000
Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для п…
Квартира 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
1/8 Этаж
€ 68,934
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
186 м²
Цена по запросу
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 184,039
Проект Four Seasons Life воплощается в жизнь в самом красивом и естественном месте Средиземн…
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
1/2 Этаж
€ 117,259
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
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