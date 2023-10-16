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Черногория
Община Тиват
Пентхаусы
Пентхаусы в Община Тиват, Черногория
Тиват
21
Donja Lastva
3
Пентхаус
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24 объекта найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
3
2
125 м²
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
€550,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Тиват, Черногория
3
3
143 м²
6
Исключительная возможность купить дом в тихом и идиллическом месте в Новоселье, Петровац!Про…
€520,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Тиват, Черногория
4
2
105 м²
3/3
Великолепная квартира в новом доме в центре Тивата рядом с парком и школой. В трех минутах х…
€370,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
437 м²
Seaview Duplex Penthouse расположен в самом центре курорта Porto Montenegro, в Тивате, Черно…
€3,87 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
3
300 м²
ID 595 Продается пентхаус с 2 спальнями в новом доме в Доньей Ластве. Прекрасное расп…
€808,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тиват, Черногория
3
1
3/1
Tivat is a beautiful coastal town located in the southwestern region of Montenegro. It is on…
€250,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Богишичи, Черногория
3
3
3/1
PENTHOUSE, CENTRALE, LUŠTICA BAY, 3 Bedroom, 3 Bathroom, Guest WC Welcome to your new …
€1,17 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
313 м²
Общая площадь 313,7 Балкон / Терраса 28,03 SQM Размер бассейна 33,60 SQM Пентхаус распо…
€3,44 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
2
105 м²
105/3
Magnificent apartment in a new house in the center of Tivat near the park and the school. A …
€370,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
2
2
125 м²
4/4
Luxurious two bedroom apartment with panoramic sea views in a very attractive location in Do…
€550,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Тиват, Черногория
3
2
137 м²
В новом современном жилом комплексе продается пентхаус 138 м2 (жилая площадь 67 м2) на 4 эта…
€275,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
2
125 м²
Роскошные апартаменты с двумя спальнями, двумя ванными комнатами и панорамным видом на залив…
€590,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
1
99 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
€284,144
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
3
230 м²
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 230 кв.м. Количество спален: 3 Количество ванных комна…
€975,200
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
2
Представляем вашему вниманию новый, жилой дом в хорошем, тихом районе недалеко от центра Тив…
€480,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
2
1
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
€200,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
2
3
125 м²
3/3
Роскошная спальня 2 - 3 ванная комната + большая прачечная - Пентхаус теперь доступен в очен…
€590,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
2
1
Представляем вашему вниманию совершенно новый комплекс со своим бассейном и панорамными вида…
€480,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
2
1
Трехкомнатный пентхаус, площадью 62,25 м2 + терраса 19,64 м2, в строящемся, малоквартирном д…
€185,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
3
Новый малоквартирный дом всего в 3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата; сдача дома …
€484,432
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
82 м²
3
Резиденции Dumidran стратегически расположены в непосредственной близости от аэропорта, боль…
€250,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
4
4
Эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и своим собственным бассейном на крыше с завораживающим …
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Тиват, Черногория
3
3
Расположение: Тиват Площадь квартиры: 129 кв.м. Кол-во спален: 3 Кол-во ванных комнат: 3Прос…
€420,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тиват, Черногория
3
2
150 м²
4/4
Panorama Tivat - это жилой комплекс на 32 апартамента нахоложенный в городе Тиват, Черногори…
€275,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Община Тиват, Черногория
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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