Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Виллы

Купить вилла в Литве

Шяуляйский уезд
1
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Виллав Silgaliskiai, Литва
Вилла
Silgaliskiai, Литва
1 000 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…

Параметры недвижимости в Литве

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти