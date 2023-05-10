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Квартиры в Veiveriu seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Skriaudziai, Литва
Квартира 2 комнаты
Skriaudziai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
€ 49,000
Квартира 2 комнаты в Вейверяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Вейверяй, Литва
Комнаты 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
€ 39,000

Параметры недвижимости в Veiveriu seniunija, Литва

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