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Квартиры в Укмергский район, Литва

Укмерге
3
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 3 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
€ 50,000
Квартира 3 комнаты в Sventupe, Литва
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
€ 45,000
Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/5
€ 45,000
Квартира 2 комнаты в Dainava, Литва
Квартира 2 комнаты
Dainava, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
€ 29,900
Квартира 2 комнаты в Укмерге, Литва
Квартира 2 комнаты
Укмерге, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
€ 48,000
Квартира 3 комнаты в Sventupe, Литва
Квартира 3 комнаты
Sventupe, Литва
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
€ 36,000
Квартира 2 комнаты в Vidiskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vidiskiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
€ 73,000

Параметры недвижимости в Укмергский район, Литва

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