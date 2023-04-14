Купить дом в Тракайский район, Литва

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57 объектов найдено
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Дом
Kijuvka, Литва
47 м²
Количество этажей 2
€ 75,000
ДОМ СОДО С 6,48 СТРЕЛКАМИ ГОВОРИТ - В ЭКОНОМИКЕ, ВОСИЛУМ, В ПОМНИТЕ 46,68. ___ Очень красив…
Дом
Dobrovole, Литва
137 м²
Количество этажей 2
€ 209,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ДОМЕ ЖИЗНИ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВОК И РАСИОНАЛОВ ОБЪЯСНЕНЫ 4 НОМЕРА, A + + Э…
Дом
Vosyliukai, Литва
93 м²
Количество этажей 2
€ 80,000
RACIND HOUSE на продажу с 12 ARS SECTION R., VOSYLUMAN K. Деревня Восылик – в муниципалитете…
Дом
Salos, Литва
174 м²
Количество этажей 2
€ 349,900
INDICATORY PUTIES EQUIPMENT, ERDVUS AND LIGHT HOUSE IN STRATEGIC PATOGICAL PLACE - PANER! P…
Дом
Salos, Литва
77 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
Дом
Salos, Литва
104 м²
Количество этажей 2
€ 244,900
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
Дом
Salos, Литва
77 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
Дом
Kijuvka, Литва
136 м²
Количество этажей 2
€ 179,000
НОВОЕ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, ДВА ДОМА В ГОРОДЕ УИЛЬОН! НОВАЯ ДОМАШНЯЯ СВИДАНИЕ - ЭТО ВЫБО…
Дом
Salos, Литва
105 м²
Количество этажей 1
€ 255,000
УКАЗАННОЕ НОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТМЕНА РЫНКА МОЛОДЕЖИ СЕМЬЯ ДУСМЕН Г., ПОЛНЫЕ, ВЫСОКИЕ ПАНЕРЫ ! _…
Дом
Grendave, Литва
77 м²
Количество этажей 2
€ 139,000
Полностью оборудованный и функциональный 77,33 кв.м на продажу. дом с 30-ти аровым участком …
Дом
Тракай, Литва
200 м²
Количество этажей 3
€ 369,000
Усадьба на продажу - Учебный центр "Multirricated", адаптированный для образовательных и раз…
Дом
Dobrovole, Литва
137 м²
Количество этажей 2
€ 209,000
НОВОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В ДОМЕ ЖИЗНИ, ПОТОЛКИ, ОСТРОВОК И РАСИОНАЛОВ ОБЪЯСНЕНЫ 4 НОМЕРА, A + + Э…
Дом
Тракай, Литва
93 м²
Количество этажей 1
€ 169,000
88 АЛУДАРИАС - НОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ СТРАНЫ. МОСИЯ, О ЧЕМ ВЫБРАЮТ ЧУВСТВ: С ВАШИМ ПАРКОМ из НРС, БР…
Дом
Salos, Литва
174 м²
Количество этажей 2
€ 349,900
ОБОРУДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЭРДВУСА И СВЕТА ДОМА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕС…
Дом
Rackunai, Литва
193 м²
Количество этажей 1
€ 330,000
САМОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЛЕНТВАРИИ, В ГОРЯЧЕЙ СРЕДЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ЕСТЕСТВЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ Е…
Дом
Zemieji Semeniukai, Литва
128 м²
Количество этажей 2
€ 179,000
VOS на 30 минут. ПУТЬ ИЗ УБРОЧНОГО ЦЕНТРА ГОРОДА, ЕСТЕСТВЕННОГО ДОМА С ОТКРЫТИЕМ В СЕРВАЦИИ …
Дом
Kariotiskes, Литва
126 м²
Количество этажей 1
€ 185,000
"Долина Трак “ - Ваш семейный город! В новом поселке на 150 домов есть частный парк с прудом…
Дом
Vosyliukai, Литва
118 м²
Количество этажей 2
€ 65,000
ДОМ В ЕДИНИЦЕВОМ МЕСТЕ С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ СКЛИПУ В АПСУПТИ. Продается дом на склоне с естественн…
Дом
Vosyliukai, Литва
60 м²
Количество этажей 2
€ 40,000
ПОТОК БЕХИЧЕСКОГО 7 АРС, ВКЛЮЧАЯ ТРАК R. НЕДЕЛЯ, ВОСИЛИАН НЕКОТОРЫЕ! Деревня Восылик – в му…
Дом
Kudrioniu Giria, Литва
320 м²
Количество этажей 2
€ 82,000
Продается дом для отдыха рядом с BITI LAKE DURCHES K. TRACK R . Здание расположено в Тракайс…
Дом
Babriskes, Литва
772 м²
Количество этажей 2
€ 490,000
ЗАНЯТОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА ЗАНЯТОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ С 25 РАЗДЕЛОМ, БОЛЬШИМ БАЗЕНОМ, ПОКУПА…
Дом
Salos, Литва
154 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
ПРОДАВАТЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ADOMO, ВЫСОКИЕ ! CALU TERAS…
Дом
Salos, Литва
154 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
ПРОДАВАТЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ADOMO, ВЫСОКИЕ ! CALU TERAS…
Дом
Salos, Литва
153 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
ПРОДАЙТЕ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА МАРИАН ВЕРЬОВКИН В ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТИ ! CALU TE…
Дом
Salos, Литва
152 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
ПРОДАЙТЕ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА МАРИАН ВЕРЬОВКИН В ВЫСОКОЙ ЦЕННОСТИ ! CALU TE…
Дом
Salos, Литва
154 м²
Количество этажей 2
€ 219,000
ПРОДАВАТЬ НОВОЕ ЗДАНИЕ, КАЧЕСТВО ВЫСОКОГО ДОМА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ADOMO, ВЫСОКИЕ ! CALU TERAS…
Дом
Salos, Литва
174 м²
Количество этажей 2
€ 349,900
ОБОРУДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЭРДВУС И СВЕТНОЙ ДОМ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОГИЧЕСКОМ МЕСТ…
Дом
Sventininkai, Литва
137 м²
Количество этажей 1
€ 159,000
НЕ ПРОГРЕССИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ МОРСКОЙ ДОМ И ОТКРЫТЫЙ БЕССОН-САД-САГОСВЕТ-САГОС-САГОС-ДИ…
Дом
Sventininkai, Литва
124 м²
Количество этажей 1
€ 152,000
НЕ ПРОГРЕССИТЕ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ СВОЙ МОРСКОЙ ДОМ И ОТКРЫТЫЙ БЕССОН-САД-САГОСВЕТ-САГОС-САГОС-ДИ…
Дом
Salos, Литва
97 м²
Количество этажей 2
€ 175,000
Продается недавно построенный, высококачественный двухэтажный дом на улице Палукнис, в Высок…
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