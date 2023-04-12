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Купить квартира-студия в Литве

Алитусский уезд
1
Друскининкай
1
Студия В архив
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Друскининкай, Литва
Студия 1 спальня
Друскининкай, Литва
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Друскининкай – город-курорт, расположенный на самом юге Литвы и каждый год посещают ок…

Параметры недвижимости в Литве

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