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Дома в Ширвинтский район, Литва

Ширвинтос
3
13 объектов найдено
Дом в Vejelka, Литва
Дом
Vejelka, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
Дом в Vejelka, Литва
Дом
Vejelka, Литва
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
€ 49,900
Дом в Gelvonai, Литва
Дом
Gelvonai, Литва
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
€ 199,900
Дом в Муснинкай, Литва
Дом
Муснинкай, Литва
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
€ 149,911
Дом в Puoriai, Литва
Дом
Puoriai, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
€ 155,000
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
€ 55,000
Дом в Puoriai, Литва
Дом
Puoriai, Литва
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
€ 18,000
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
€ 79,000
Дом в Anciunai, Литва
Дом
Anciunai, Литва
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
€ 52,000
Дом в Ширвинтос, Литва
Дом
Ширвинтос, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
€ 15,000
Дом в Senosios Viesos, Литва
Дом
Senosios Viesos, Литва
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
€ 20,000
Дом в Kryziauka I, Литва
Дом
Kryziauka I, Литва
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
€ 45,000
Дом в Turlojiskes, Литва
Дом
Turlojiskes, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
€ 149,000

Параметры недвижимости в Ширвинтский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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