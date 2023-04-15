Купить квартиру в Паланге, Литва

Где стоит купить квартиру в Паланге

Наиболее популярными местами престижного курорта, именующегося летней столицей Литвы, считаются:

проспект Басанавичюса;

район Ботанического парка;

Klaipėdos pl.

Именно здесь стремятся приобретать недвижимость иностранцы. Спросом пользуются как небольшие студии с ремонтом и местом для парковки, так и просторные апартаменты с мебелью, бытовой техникой и красивым видом из окна.

Какие средние цены на квартиры в Паланге

В строящихся современных домах недалеко от пешеходной улицы Басанавичюса можно приобрести малогабаритную двухкомнатную квартиру по цене от 45.000 евро. За трехкомнатное жилье в новостройке просят от 70.000 евро. На вторичном рынке стоимость несколько ниже. Четкой градации на центр и окраины в городе нет, так как территория населенного пункта занимает всего 25 км побережья Балтийского моря.

Дает ли право на ВНЖ приобретение недвижимости в Литве

Иностранный гражданин, ставший владельцем квартиры в Паланге, получает визу с правом нахождения на территории Шенгенской зоны в течение 90 дней каждые полгода. На автоматическое оформление ВНЖ наличие в собственности недвижимого имущества права не дает.