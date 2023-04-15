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Купить квартиру в Паланге, Литва

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45 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 20 м² 1/4 Этаж
€ 59,900
Отличный выбор для поиска жилья для коротких побегов на море, где вы можете совместить отдых…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 79 м² 1/11 Этаж
€ 274,750
Редкая возможность! Просторный лофт в самом сердце Паланги! Даже 78кв.м. чердак на 2 этажа…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 140,000
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 21 м² 1/3 Этаж
€ 83,900
Summer is right here, and do you already have a summer house on the seaside? Come and stay h…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 140,000
Продается в Gianti, в Паланге, просторная с автономным отоплением 2-комнатная квартира. Фоку…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 48 м² 1/2 Этаж
€ 152,900
ЦЕНТР ПАЛАНОСА ВЫБРАЕТСЯ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ТЕРАСА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Квартира светлая, б…
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 30 м² 3/4 Этаж
€ 82,499
Продается полностью оборудованная квартира студенческого типа в Паланге, общая площадь 30 кв…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 51 м² 1/3 Этаж
€ 270,000
В самом центре чердака, недалеко от центральной части города, мы предлагаем вам купить недав…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 79 м² 1/11 Этаж
€ 274,750
Редкая возможность! Просторный лофт в самом сердце Паланги! Даже 78кв.м. чердак на 2 этажа…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 28 м² 2/2 Этаж
€ 130,000
Аренда квартиры бизнес на продажу в Паланге! Рядом с Палангой, Куниги, в уютном „ R Rainbow…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 40 м² 1/2 Этаж
€ 204,000
В КУНИГИНЕ ВСЕ ГРЕЙТЫ ДЛЯ ПОКУПАНИЯ СИГНАЛА. ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, С ВСЕМИ ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЛЫ…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 37 м² 2/2 Этаж
€ 139,000
Полностью оборудованные комфортабельные апартаменты в скандинавском стиле на продажу в Куниг…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 65 м² 3/3 Этаж
€ 400,000
3-комнатная квартира на продажу в престижной части Паланги Birutos al. = = = = = = = = = = …
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 63 м² 3/8 Этаж
€ 159,000
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОЛНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 2 КОМНАТЫ. НО! Море еще никогда не было так близко к тебе!…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/5 Этаж
€ 145,000
В ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ МЕСТЕ В ПАЛАНГЕ, 2-х ДОМ, ПОКУПАЮЩИЙ 2 ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГАТЧАСА. 42,87 кв.м. ква…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/4 Этаж
€ 128,500
Просторный 2кэм. квартира недалеко от центра Паланги! Недавно оборудованный! Первый этаж с о…
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 57 м² 4/4 Этаж
€ 166,400
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С DIDEL, ЧАСТНАЯ ТЕРАСА. ЯЗЫКИ, ЧТОБЫ ОРИЕНТИРОВАТЬ КРИПТИМИ ВЕЧЕР…
Квартира 4 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
4 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 200,000
ПОКУПКА ( www.sgarden.lt ) – - это чувствительный к тандему и зрелый проект талантливых и тр…
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 29 м² 2/2 Этаж
€ 103,000
Части жилого дома на продажу в центре города! Осталось всего несколько свободных! Это отлич…
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 32 м² 3/4 Этаж
€ 72,500
ПРОДАНО В ИССЛЕДОВАНИИ 1 КОМНАТЫ В ИССЛЕДОВАНИИ, ШКОЛА G. 61 В Святом, аккуратная 1 комнатна…
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 20 м² 2/3 Этаж
€ 75,555
Новая и полностью оборудованная квартира в священническом проекте MY BODY 2 - отличная инвес…
Квартира 4 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
4 Количество комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 165,000
Семейное предложение с детьми или людьми, которые ищут жилье в Эдрве. 4-комнатные- 3-комнатн…
Квартира 3 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 155,000
В самом живописном месте Литвы, рядом с Балтийским морем - квартира класса A + на двух этажа…
Квартира 4 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 4 комнаты
Паланга, Литва
4 Количество комнат 69 м² 2/2 Этаж
€ 147,777
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 30 м² 2/3 Этаж
€ 115,000
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 30 м² 1/4 Этаж
€ 99,000
Квартира 6 комнатв Паланга, Литва
Квартира 6 комнат
Паланга, Литва
6 Количество комнат 106 м² 1/3 Этаж
€ 1,200,000
Квартира 1 комнатав Паланга, Литва
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат 40 м² 3/5 Этаж
€ 80,000
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 81 м² 1/5 Этаж
€ 169,000
Квартира 2 комнатыв Паланга, Литва
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат 31 м² 2/2 Этаж
€ 105,000

Где стоит купить квартиру в Паланге

Наиболее популярными местами престижного курорта, именующегося летней столицей Литвы, считаются:

  • проспект Басанавичюса;
  • район Ботанического парка;
  • Klaipėdos pl.

Именно здесь стремятся приобретать недвижимость иностранцы. Спросом пользуются как небольшие студии с ремонтом и местом для парковки, так и просторные апартаменты с мебелью, бытовой техникой и красивым видом из окна.

Какие средние цены на квартиры в Паланге

В строящихся современных домах недалеко от пешеходной улицы Басанавичюса можно приобрести малогабаритную двухкомнатную квартиру по цене от 45.000 евро. За трехкомнатное жилье в новостройке просят от 70.000 евро. На вторичном рынке стоимость несколько ниже. Четкой градации на центр и окраины в городе нет, так как территория населенного пункта занимает всего 25 км побережья Балтийского моря.

Дает ли право на ВНЖ приобретение недвижимости в Литве

Иностранный гражданин, ставший владельцем квартиры в Паланге, получает визу с правом нахождения на территории Шенгенской зоны в течение 90 дней каждые полгода. На автоматическое оформление ВНЖ наличие в собственности недвижимого имущества права не дает.

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