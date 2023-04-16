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Купить дом в Мажейкяй, Литва

4 объекта найдено
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 109,950
Продается дом с 8,64 утра земли под усадьбой в старом городе Малый П.Матулио г.23. Дом 1 выс…
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
237 м² Количество этажей 2
€ 109,950
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
130 м² Количество этажей 1
€ 339,000
ПРОДАНО ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЕЛЫМ, ИТИН ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДОМОМ С ЭРДВИЕЙ ТЕРАСА И 7,5 АРС РАЗДЕ…
Домв Мажейкяй, Литва
Дом
Мажейкяй, Литва
107 м² Количество этажей 2
€ 25,000
ЧАСТЬ ЖИВОГО ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ - РЕСПУБЛИКА 55, НАМ НУЖЕН КАПИТАЛ РЕМОН. Расположение…
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