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Купить квартиру в Мариямпольский уезд, Литва

Мариямполе
4
Казлу-Руда
2
Шакяй
1
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 22 м² 1/1 Этаж
€ 35,000
PART OF THE HOME WITH 2.7th c. I SEPARATE KIEMU, IN RAMIOJ. MADE CAPITAL REMON. HEATING AND…
Квартира 3 комнатыв Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
3 Количество комнат 89 м² 1/5 Этаж
€ 45,000
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 60,000
3-комнатная квартира на продажу в удобном месте, Каунас г. 66, Мариямполе. Квартира на треть…
Квартира 3 комнатыв Kalnynai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kalnynai, Литва
3 Количество комнат 59 м² 4/5 Этаж
€ 57,000
ПРОДАЖА - СОВМЕСТИМОСТЬ, ТАМБАРИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОПЦИИ ПАТОЗ, МАРИУММАФОЛЫ ___________________…
Квартира 2 комнатыв Шакяй, Литва
Квартира 2 комнаты
Шакяй, Литва
2 Количество комнат 39 м² 1/2 Этаж
€ 29,800
ПРОДАНО 2-Х ЭТОМ НОМЕРАМ КУПИТЬ _____________________________________________________ БОЛЬШО…
Квартира 2 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 2 комнаты
Мариямполе, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 57,000
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ОБОРУДОВАНИЕ 2 КОМНАТЫ С БАЛКОНОМ, ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО СЕГОДНЯ! Уютн…
Квартира 2 комнатыв Моколай, Литва
Квартира 2 комнаты
Моколай, Литва
2 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 50,700
В стратегически комфортабельной части города на улице Уосупио продается двухкомнатная кварти…
Квартира 2 комнатыв Smalninkai, Литва
Квартира 2 комнаты
Smalninkai, Литва
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 30,000
ПРОДАНО ИЛИ ОБМЕН 2-КОМНАТАМИ С G. 27, В КАЛЬВАРИИ, В 1 КАМБАРЕ С ОБЪЕКТАМИ. Квартира аккура…
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 48 м² 2/1 Этаж
€ 29,000
Продается квартира в двух этажах в четырехэтажном доме. На первом этаже есть бубнок и кухня,…
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
Квартира 3 комнатыв Versiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Versiai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 1/2 Этаж
€ 29,000
СОДЕЙСТВИЕ КОМНАТУ ТРИА В ГОРОДЕ ВОЗВРАТА ПРЕИМУЩЕСТВО: • Выравнивание окна в двух направле…
Квартира 3 комнатыв Мариямполе, Литва
Квартира 3 комнаты
Мариямполе, Литва
3 Количество комнат 184 м² 2/3 Этаж
€ 269,000
Аналоговый без нового строительства, две современные трехкомнатные квартиры на двух этажах в…

Параметры недвижимости в Мариямпольский уезд, Литва

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