Где можно купить дом в Клайпеде

Литовский город предлагает иностранцам несколько вариантов. Покупателям, предпочитающим жить в эпицентре важных событий, можно остановить выбор на Старом городе. В этом престижном районе представлены:

частные дома в Клайпеде на берегу моря;

двухуровневые коттеджи и особняки.

Для иностранцев, ценящих тихую неспешную жизнь, идеальным решением станет покупка жилья в пригороде. Речь идет о таких районах, как Меделинас и Румписке. Здесь можно приобрести объекты со всеми удобствами: верандой, гаражом, обширным земельным участком.

По какой цене продаются дома в Клайпеде

Дороже всего жилье стоит в Старом городе. Цена кв. метра здесь — 1000-1300 евро. Значительно дешевле можно приобрести дом в пригороде. Стоимость недвижимости в этом случае будет варьироваться от 500 до 800 евро за «квадрат».

Могут ли иностранцы получить ВНЖ через покупку жилья в Литве

Такой инвестиционной программы в стране не предусмотрено. В то же время покупка частного дома в Клайпеде дает иностранцам возможность получить Шенген по упрощенной схеме. Шенгенская виза позволяет законно пребывать в Литве до 6 месяцев в году.