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Продажа домов в Клайпеде, Литва

19 объектов найдено
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
122 м² Количество этажей 2
€ 200,000
"«КАК В МОЛИТВЕ» рядом с Клайпедой САЛЛОУ оснащен КОТЕДЖ ! __________________________ Зелена…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
140 м² Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
140 м² Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 119,800
"BALL WAY" продается с оборудованным домом площадью 65 кв.м с террасой, 119 800 евро _______…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
83 м² Количество этажей 2
€ 80,000
ДОМ ОЖЕРЕЛЬНЫЙ РАДЖОН 82,87 КВ.М. С 12 А. Я СЕНТЯБРЯ РЕЗЮМЕ! Продается дом с 12-акровым уча…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
186 м² Количество этажей 2
€ 320,000
IN THE CLASS, THE OLD SENAMESTIGATION IS SELDED EXCLUSIVE DIZAINER EQUIPMENT 185.87 sq.m HOU…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
122 м² Количество этажей 2
€ 200,000
"HOWS IN THE PRAYER" next to the Klaipeda SELLOW is equipped with COTEDG ! _________________…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
349 м² Количество этажей 2
€ 419,000
ЭТИ ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ВАШИМИ В КЛАССЕ КЛАССА! Дом идеально подходит для людей, которые хотя…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
92 м² Количество этажей 2
€ 159,000
В Калоте продается дом в пригороде Клайпеды. -----------------------------------------------…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
50 м² Количество этажей 1
€ 87,000
Сад на продажу в Клайпеде с сауной. Необыкновенная возможность купить сад с сауной в Клайпе…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
239 м² Количество этажей 1
€ 259,900
ПРОДАНО ДЕЙСОНОМ СКАЧАТЬ КОТЕНДЫ В КЛАССЕ, БАРК Г. 22 Продается два просторных разблокирован…
Дом 4 спальнив Клайпеда, Литва
Дом 4 спальни
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат 86 м² Количество этажей 2
€ 175,000
Lithuania, Klaipėda City, Tauralaukis (Former Meme Area). Two halves of a semi-detached hous…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
385 м² Количество этажей 2
€ 265,000
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИНВЕСТИЦИАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ В ОДНОМ ИЗ КЛАССОВ ПРЕЗИДЕНТА ----------------------------…
Дом 3 спальнив Клайпеда, Литва
Дом 3 спальни
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 235,000
Литва, город Клайпеда, район Тауралаукис, улица Рингелио 55 ( бывший Мемель ). Продается уют…
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
123 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
357 м² Количество этажей 2
€ 235,000
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
103 м² Количество этажей 2
€ 170,000
Домв Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
120 м² Количество этажей 2
€ 250,000
В районе Клайпеда, в районе Гиндули, на улице Радуга продается 2-этажный коттедж На первом э…
Дом 3 спальнив Клайпеда, Литва
Дом 3 спальни
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 280,000
Литва, недалеко от центра третьего по величине портового города в Литве - Клайпеда ( бывший …

Параметры недвижимости в Клайпеде, Литва

с бассейном
недорогая
элитное

Где можно купить дом в Клайпеде

Литовский город предлагает иностранцам несколько вариантов. Покупателям, предпочитающим жить в эпицентре важных событий, можно остановить выбор на Старом городе. В этом престижном районе представлены:

  • частные дома в Клайпеде на берегу моря;
  • двухуровневые коттеджи и особняки.

Для иностранцев, ценящих тихую неспешную жизнь, идеальным решением станет покупка жилья в пригороде. Речь идет о таких районах, как Меделинас и Румписке. Здесь можно приобрести объекты со всеми удобствами: верандой, гаражом, обширным земельным участком.

По какой цене продаются дома в Клайпеде

Дороже всего жилье стоит в Старом городе. Цена кв. метра здесь — 1000-1300 евро. Значительно дешевле можно приобрести дом в пригороде. Стоимость недвижимости в этом случае будет варьироваться от 500 до 800 евро за «квадрат».

Могут ли иностранцы получить ВНЖ через покупку жилья в Литве

Такой инвестиционной программы в стране не предусмотрено. В то же время покупка частного дома в Клайпеде дает иностранцам возможность получить Шенген по упрощенной схеме. Шенгенская виза позволяет законно пребывать в Литве до 6 месяцев в году.

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