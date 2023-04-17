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Купить дом в Ионишкский район, Литва

Йонишкис
2
5 объектов найдено
Домв Bariunai, Литва
Дом
Bariunai, Литва
161 м² Количество этажей 1
€ 119,900
ПРОДАНО ВКЛЮЧЕНО, ПРОЦЕДУРА ЖИВОТНОГО ДОМА В БАРГЕСТИГАЦИЯХ, ЖОНСКИЕ районы. ***************…
Домв Bariunai, Литва
Дом
Bariunai, Литва
161 м² Количество этажей 1
€ 119,900
ПРОДАНО ВКЛЮЧЕНО, ПРОЦЕДУРА ЖИВОТНОГО ДОМА В БАРГЕСТИГАЦИЯХ, ЖОНСКИЕ районы. ***************…
Домв Йонишкис, Литва
Дом
Йонишкис, Литва
133 м² Количество этажей 2
€ 37,500
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С КОММЕРЧЕСКИМ ПАТАЛОМ МЫ ДУМАЕМ, ГОРОД АДРЕССКАЯ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО G., JONIC…
Домв Йонишкис, Литва
Дом
Йонишкис, Литва
70 м² Количество этажей 1
€ 13,000
Домв Buciunai, Литва
Дом
Buciunai, Литва
59 м² Количество этажей 1
€ 17,000
Живой дом - это дом для джонского рейха. BERTY KM. С 1,63 ГА ЗЕМЛЯ СКЛИПУ = = = = = = = = = …

Параметры недвижимости в Ионишкский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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