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Купить дом в Алитус, Литва

16 объектов найдено
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 160,000
Новый жилой квартал строится в Алитуе! www.ilovealt.lt Индивидуальный дом на продажу в ос…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
558 м² Количество этажей 2
€ 180,000
В ПУТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛИЦА ГОРОДА ОТНОСИТСЯ ОТ ДОМА! Просторный кирпичный двухэтажный жилой дом…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
72 м² Количество этажей 1
€ 55,000
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
148 м² Количество этажей 2
€ 145,000
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
290 м² Количество этажей 1
€ 110,000
Продается жилой дом с коммерческими помещениями в центре Алитауса. Само здание находится в 1…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
181 м² Количество этажей 2
€ 147,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В ПЕРВОМ АЛИТУ, А. JUOZAPAVIOUS В GATVER, НЕ ИМЕЙТЕ НЕМУНА --- ПРЕИМУЩЕСТ…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
134 м² Количество этажей 3
€ 143,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
451 м² Количество этажей 2
€ 164,900
Если вы мечтаете о просторном жилом доме с собственным участком земли в центре Алитауса, это…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
246 м² Количество этажей 2
€ 79,000
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
204 м² Количество этажей 2
€ 125,000
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
135 м² Количество этажей 1
€ 95,000
РОЛЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА - УЛИЦА СЕМЕЙ Отличная инвестиция! Дом в центре город…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
314 м² Количество этажей 2
€ 95,000
Живой дом в одном из лучших мест в Алите В АЛИТУЕ ДОМ ВЫБРАН ЭРДВУС, ДОМ МОЖЕТ КУПИТЬ 2 ОТД…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
83 м² Количество этажей 1
€ 39,900
ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ АЛИТУДЖЕ!!! Часть дома продается в старом городе Немуно, в стратеги…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
112 м² Количество этажей 1
€ 19,000
ПРОДАВАЯ ЗВУК В АЛТ! ___________________________________ Гараж на продажу в стратегически у…
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
65 м² Количество этажей 1
€ 12,400
35 AR SKLY С ДОМОМ ГОНКИ В СЛОВОЙ СЛОВЕ, В РИМЕ, В ВИНО Продается бревенчатый дом недалеко …
Домв Алитус, Литва
Дом
Алитус, Литва
191 м² Количество этажей 1
€ 77,000
Дом на продажу в Медведе. Гардино г. 13, Алитус р. Площадь фермы состоит из двух участков з…
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