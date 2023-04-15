Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Алитусский уезд
Алитусское городское самоуправление
Дома
Купить дом в Алитусское городское самоуправление, Литва
Алитус
16
Дом
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Алитус, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 160,000
Новый жилой квартал строится в Алитуе! www.ilovealt.lt Индивидуальный дом на продажу в ос…
Дом
Алитус, Литва
558 м²
Количество этажей 2
€ 180,000
В ПУТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЛИЦА ГОРОДА ОТНОСИТСЯ ОТ ДОМА! Просторный кирпичный двухэтажный жилой дом…
Дом
Алитус, Литва
72 м²
Количество этажей 1
€ 55,000
Это редкая возможность купить отличную недвижимость в самом сердце Алитауса. 5-акровый участ…
Дом
Алитус, Литва
148 м²
Количество этажей 2
€ 145,000
Начните новый этап жизни с этого современного дома, построенного в 2019 году и разработанног…
Дом
Алитус, Литва
290 м²
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается жилой дом с коммерческими помещениями в центре Алитауса. Само здание находится в 1…
Дом
Алитус, Литва
181 м²
Количество этажей 2
€ 147,000
ЖИВАЯ ЖИВОТНЫЙ ДОМ В ПЕРВОМ АЛИТУ, А. JUOZAPAVIOUS В GATVER, НЕ ИМЕЙТЕ НЕМУНА --- ПРЕИМУЩЕСТ…
Дом
Алитус, Литва
134 м²
Количество этажей 3
€ 143,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
Дом
Алитус, Литва
451 м²
Количество этажей 2
€ 164,900
Если вы мечтаете о просторном жилом доме с собственным участком земли в центре Алитауса, это…
Дом
Алитус, Литва
246 м²
Количество этажей 2
€ 79,000
Дом
Алитус, Литва
204 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
Дом
Алитус, Литва
135 м²
Количество этажей 1
€ 95,000
РОЛЬ ДОМА ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЦЕНТРЕ ЦЕНТРА - УЛИЦА СЕМЕЙ Отличная инвестиция! Дом в центре город…
Дом
Алитус, Литва
314 м²
Количество этажей 2
€ 95,000
Живой дом в одном из лучших мест в Алите В АЛИТУЕ ДОМ ВЫБРАН ЭРДВУС, ДОМ МОЖЕТ КУПИТЬ 2 ОТД…
Дом
Алитус, Литва
83 м²
Количество этажей 1
€ 39,900
ПОДЕЛИТЬСЯ ЧАСТЬ ГЛАВНАЯ АЛИТУДЖЕ!!! Часть дома продается в старом городе Немуно, в стратеги…
Дом
Алитус, Литва
112 м²
Количество этажей 1
€ 19,000
ПРОДАВАЯ ЗВУК В АЛТ! ___________________________________ Гараж на продажу в стратегически у…
Дом
Алитус, Литва
65 м²
Количество этажей 1
€ 12,400
35 AR SKLY С ДОМОМ ГОНКИ В СЛОВОЙ СЛОВЕ, В РИМЕ, В ВИНО Продается бревенчатый дом недалеко …
Дом
Алитус, Литва
191 м²
Количество этажей 1
€ 77,000
Дом на продажу в Медведе. Гардино г. 13, Алитус р. Площадь фермы состоит из двух участков з…
Параметры недвижимости в Алитусское городское самоуправление, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты