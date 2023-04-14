Купить квартиру в Иерусалим, Израиль

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127 объектов найдено
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Пентхаус 4 спальни
Иерусалим, Израиль
5 ванных комнат
400 м²
€ 6,726,056
Пентхаус в иерусалимских башнях. На Мево Хаматмид 16, в центре города. Пентхаус 4-этажный до…
Квартира 2 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
76 м²
€ 606,664
В самом сердце классического Nachlaot, на улице Tekoa. 76 кв.м. дуплекс, 3 комнаты, 1,5 ванн…
Пентхаус 5 спален
Иерусалим, Израиль
3 ванных комнат
300 м²
€ 3,297,086
Пентхаус в Холиленде на Аврааме Перрере 1. 31 этаж (последний этаж), восток северо-запад. 6,…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
100 м²
€ 550,572
Продажа - French Hill Bar Kochva, 4 комнатная квартира ок. 100 кв полностью доступны для инв…
Квартира
Иерусалим, Израиль
93 м²
€ 468,908
Новое на рынке Возможность на улице Моше Юстман 4,5 комнатная квартира (функции 5 комнат) , …
Квартира
Иерусалим, Израиль
60 м²
€ 339,816
Сделка для молодых пар и инвесторов в Гило. 3 комнатная квартира 60 кв.м на улице Фарсис в с…
Квартира
Иерусалим, Израиль
150 м²
€ 655,461
Террасный дом на французском холме Прекрасный дом на уровне Nehagei Hapradot, 6+ комнат, око…
Квартира
Иерусалим, Израиль
90 м²
€ 524,343
Великолепная квартира в пентхаусе Цви Леванон, Писгат Зев. Потрясающий балкон с потрясающим …
Квартира
Иерусалим, Израиль
191 м²
€ 1,846,368
Проект Savioney Ramat Sharet Рамат Шарет, улица Кадиш Луз, 6 комнаты пентхауса, 191 кв.м, 2 …
Квартира
Иерусалим, Израиль
250 м²
€ 1,899,122
Роскошный коттедж на продажу \ аренда Улица Шир Ли Шломо, в районе Рамат-Денья, комнаты 7, 2…
Квартира
Иерусалим, Израиль
150 м²
€ 661,757
В окрестностях Арнона, улица Бена Гавриила 5 комнат, 150 кв.м, просторная квартира в очень х…
Квартира
Иерусалим, Израиль
175 м²
€ 1,327,406
Великолепный пентхаус рядом с Бака (На Дерех Хеврон) 5 комнатная квартира построена по высок…
Квартира
Иерусалим, Израиль
75 м²
€ 579,699
В окрестностях Арноны, улица Коре ХаДорот 1, 3 комнаты, 75 кв.м, небольшое здание, второй эт…
Квартира
Иерусалим, Израиль
70 м²
€ 516,171
Продается квартира в Талпиоте Улица Ривка, 3 комнаты, 70 кв.м, идеальное место, 5 шагов до к…
Квартира
Иерусалим, Израиль
90 м²
€ 661,757
В здании, которое находится на завершающей стадии Тама 38, на Шалом Иегуде, 4,5 комнаты ( 90…
Квартира 1 спальня
Иерусалим, Израиль
1 ванных комнат
43 м²
€ 471,171
Прекрасная 2 с половиной комнатная квартира в центре греческой колонии, на Рэйчел Имеину. Пе…
Квартира
Иерусалим, Израиль
€ 435,215
Прекрасная Садовая Квартира, новый на рынке! Меир Накар, Армон Ханацив. 4 просторные комнаты…
Квартира
Иерусалим, Израиль
€ 458,954
Продается в Армон Ханацив Великолепная Садовая Квартира с большим патио на Мордехай Элькачи …
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
€ 464,230
Новое на рынке! Прекрасные 4,5 номера, полностью отремонтированы. Улица Хаарбаах, Писгат Зев…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
74 м²
€ 373,917
Эксклюзив на продажу: Катамоним, окрестности, Улица Сан Мартин 30 3-й этаж из 3. 4 комнатная…
Квартира 4 спальни
Иерусалим, Израиль
120 м²
€ 498,519
Красивая квартира в саду на Шмуэль Тамир в Писгат Зев Огромный Прекрасный Сад (100 М) с Пати…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
€ 555,876
New Exclusive, Garden Apartment on Anusai Mashhad in Armon Hanetziv Lovely Garden with Patio…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
90 м²
€ 637,155
Продается отличная возможность в центре города! King George Street - RE / MAX Vision Exclusi…
Квартира
Иерусалим, Израиль
112 м²
€ 1,034,988
Продается квартира в Бака возле парка Месилла, Иерусалимское каменное здание, первый этаж. У…
Квартира 4 спальни
Иерусалим, Израиль
116 м²
€ 1,028,691
Совершенно новая квартира на продажу в греческой колонии Улица Элазар ХаМодаи, 116 кв.м, ком…
Квартира 2 спальни
Иерусалим, Израиль
100 м²
€ 1,032,341
Beautiful garden apartment Yehoshua Ben Gamla street, In the Greek Colony. 3 rooms, 100 sqm,…
Квартира
Иерусалим, Израиль
105 м²
€ 436,760
Прекрасная Садовая Квартира, новый на рынке! Меир Накар, Армон Ханацив. 4 просторных номера …
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
2 ванных комнат
70 м²
€ 685,794
Прекрасная садовая квартира в Гиват Шаул, Пинхас Кехати. 3 комнатная квартира, отремонтирова…
Квартира 3 спальни
Иерусалим, Израиль
120 м²
€ 1,138,222
The Shalem Tower, 170 Jaffa,Jerusalem A luxury tower in the heart of Jerusalem. Amazing pano…
Квартира 2 спальни
Иерусалим, Израиль
157 м²
€ 1,376,455
Luxury in Ganei Romema 157 sqm + 70 sqm Roof area is registered in Tabu High ceiling 3.5 sqm…
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