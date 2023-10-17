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Realting.com
Жилая
Венгрия
Задунайский край
Дома
Дома в Задунайский край, Венгрия
Balatonalmadi jaras
73
Szekszardi jaras
71
Martonvasari jaras
68
Хевиз
67
Tatai jaras
66
Шиклошский яраш
66
Papai jaras
65
Dunaujvarosi jaras
62
Шопрон
61
Татабанья
56
Paksi jaras
51
Bicskei jaras
50
Эстергом
50
Балатонфюред
49
Mori jaras
47
Veszpremi jaras
46
Koszegi jaras
44
Сексард
44
Кестхей
40
Веспрем
27
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5 590 объектов найдено
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По рейтингу
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
7
1
200 м²
€48,843
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Надькозар, Венгрия
5
1
113 м²
€243,960
Рекомендовать
Дом 1 комната
Alsopahok, Венгрия
1
32 м²
€22,879
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
3
2
90 м²
€282,752
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
3
1
80 м²
€213,369
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
65 м²
€140,875
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
2
160 м²
€218,253
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
2
1
27 м²
€68,574
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
7
1
201 м²
€194,077
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Szenyer, Венгрия
4
1
102 м²
€85,135
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
42 м²
€77,372
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3
1
65 м²
€126,538
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
3
1
65 м²
€125,708
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
260 м²
€771,134
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
2
280 м²
€439,909
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
1
72 м²
€188,902
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4
2
90 м²
€155,003
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
1
86 м²
€175,446
Рекомендовать
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
1
1
50 м²
€28,465
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Кёрменд, Венгрия
6
2
148 м²
€124,184
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Салатнак, Венгрия
6
2
140 м²
€77,631
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эрисентпетер, Венгрия
4
2
170 м²
€367,453
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
3
70 м²
€81,512
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Paloznak, Венгрия
2
1
47 м²
€87,723
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Lesencefalu, Венгрия
2
1
50 м²
€232,634
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
2
1
59 м²
€77,631
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Alsopahok, Венгрия
7
2
200 м²
€188,643
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
5
1
148 м²
€193,819
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Залалёвё, Венгрия
4
1
135 м²
€123,394
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
3
1
36 м²
€128,278
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