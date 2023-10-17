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Дома в Задунайский край, Венгрия

Balatonalmadi jaras
73
Szekszardi jaras
71
Martonvasari jaras
68
Хевиз
67
Tatai jaras
66
Шиклошский яраш
66
Papai jaras
65
Dunaujvarosi jaras
62
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5 590 объектов найдено
Дом 7 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€48,843
Дом 5 комнат в Надькозар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькозар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€243,960
Дом 1 комната в Alsopahok, Венгрия
Дом 1 комната
Alsopahok, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 32 м²
€22,879
Дом 3 комнаты в Альшоэрш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Альшоэрш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€282,752
Дом 3 комнаты в Szigliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€213,369
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€140,875
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€218,253
Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€68,574
Дом 7 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 7 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
€194,077
Дом 4 комнаты в Szenyer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szenyer, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€85,135
Дом 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€77,372
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€126,538
Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€125,708
Дом 5 комнат в Будапешт, Венгрия
Дом 5 комнат
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€771,134
Дом 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€439,909
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€188,902
Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€155,003
Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€175,446
Дом 1 комната в Шарсентагота, Венгрия
Дом 1 комната
Шарсентагота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€28,465
Дом 6 комнат в Кёрменд, Венгрия
Дом 6 комнат
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€124,184
Дом 6 комнат в Салатнак, Венгрия
Дом 6 комнат
Салатнак, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€77,631
Дом 4 комнаты в Эрисентпетер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрисентпетер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€367,453
Дом 3 комнаты в Пёлёшке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пёлёшке, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
€81,512
Дом 2 комнаты в Paloznak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Paloznak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€87,723
Дом 2 комнаты в Lesencefalu, Венгрия
Дом 2 комнаты
Lesencefalu, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€232,634
Дом 2 комнаты в Zalakaros, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalakaros, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€77,631
Дом 7 комнат в Alsopahok, Венгрия
Дом 7 комнат
Alsopahok, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€188,643
Дом 5 комнат в Gyenesdias, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyenesdias, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€193,819
Дом 4 комнаты в Залалёвё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Залалёвё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€123,394
Дом 3 комнаты в Badacsonytoerdemic, Венгрия
Дом 3 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€128,278

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