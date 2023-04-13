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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Саболч - Сатмар - Берег
Купить недвижимость в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия
Nagykalloi jaras
10
Kemecsei jaras
9
Tiszavasvari jaras
9
Захоньский яраш
9
Матесалька
9
Надькалло
8
Baktaloranthazai jaras
7
Фехердьярматский яраш
7
Ibranyi jaras
6
Вайя
6
Ньиртелек
5
Демечер
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Тисавашвари
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Домбард
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585 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
75 м²
€ 90,542
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
€ 186,693
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 20,833
Дом 5 комнат
Айяк, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
€ 53,150
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 124,996
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 58,759
Дом 7 комнат
Офехерто, Венгрия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 105,499
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 53,150
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
2 Количество комнат
50 м²
€ 10,416
Дом 2 комнаты
Тисадада, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 15,758
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
89 м²
€ 151,972
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 160,225
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 64,101
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
€ 66,771
Дом 3 комнаты
Лонья, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 18,696
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 75,986
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
208 м²
€ 210,998
Дом 5 комнат
Котай, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 219,010
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 71,846
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 87,871
Дом 3 комнаты
Kersemjen, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 18,696
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
129 м²
€ 280,440
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 114,580
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 95,884
Дом 4 комнаты
Senyo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 33,920
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 98,822
Дом 3 комнаты
Домбард, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 22,676
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 79,859
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
€ 496,779
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 58,492
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Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия
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