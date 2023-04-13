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  4. медье Саболч - Сатмар - Берег

Купить недвижимость в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

Nagykalloi jaras
10
Kemecsei jaras
9
Tiszavasvari jaras
9
Захоньский яраш
9
Матесалька
9
Надькалло
8
Baktaloranthazai jaras
7
Фехердьярматский яраш
7
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585 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 90,542
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 186,693
Дом 2 комнатыв Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 20,833
Дом 5 комнатв Айяк, Венгрия
Дом 5 комнат
Айяк, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 53,150
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 124,996
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м²
€ 58,759
Дом 7 комнатв Офехерто, Венгрия
Дом 7 комнат
Офехерто, Венгрия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 360 м²
€ 105,499
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 53,150
Дом 2 комнатыв Ньирташш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ньирташш, Венгрия
2 Количество комнат 50 м²
€ 10,416
Дом 2 комнатыв Тисадада, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисадада, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 15,758
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 89 м²
€ 151,972
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 160,225
Дом 4 комнатыв Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 64,101
Дом 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 66,771
Дом 3 комнатыв Лонья, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лонья, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 18,696
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 75,986
Дом 4 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м²
€ 210,998
Дом 5 комнатв Котай, Венгрия
Дом 5 комнат
Котай, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 219,010
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 71,846
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 87,871
Дом 3 комнатыв Kersemjen, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kersemjen, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 18,696
Дом 5 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 280,440
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 114,580
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 95,884
Дом 4 комнатыв Senyo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Senyo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 33,920
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 98,822
Дом 3 комнатыв Домбард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Домбард, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 22,676
Квартира 2 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 79,859
Дом 6 комнатв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 496,779
Дом 3 комнатыв Кишварда, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 58,492

Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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