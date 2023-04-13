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Купить недвижимость в Pecsi jaras, Венгрия

Печ
520
Kozarmisleny
36
602 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 66,504
Дом 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 49,384
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 90,462
Дом 7 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 146,897
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 100,397
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 65,436
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 78,790
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 101,466
Квартира 1 комнатав Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 74,757
Дом 3 комнатыв Саланта, Венгрия
Дом 3 комнаты
Саланта, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 97,486
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 106,567
Дом 3 комнатыв Kozarmisleny, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,492
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 69,416
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 73,449
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 112,176
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 500 м²
€ 587,321
Дом 4 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 240,110
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 97,460
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 93,480
Дом 7 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м²
€ 200,287
Квартира 5 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 148,232
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 159,984
Дом 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 146,897
Квартира 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 77,188
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 109,238
Квартира 2 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 74,517
Дом 3 комнатыв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 111,909
Дом 6 комнатв Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 389 м²
€ 801,257
Дом 4 комнатыв Hosszuheteny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 71,846

Параметры недвижимости в Pecsi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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