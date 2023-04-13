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Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Pecsi jaras
Купить недвижимость в Pecsi jaras, Венгрия
Печ
520
Kozarmisleny
36
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602 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 66,504
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 49,384
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 90,462
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
178 м²
€ 146,897
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 100,397
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 65,436
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 78,790
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 101,466
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 79,859
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 74,757
Дом 3 комнаты
Саланта, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 97,486
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 106,567
Дом 3 комнаты
Kozarmisleny, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 58,492
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 69,416
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 73,449
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 112,176
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
500 м²
€ 587,321
Дом 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 240,110
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 97,460
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 93,480
Дом 7 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
189 м²
€ 200,287
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 148,232
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 159,984
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 146,897
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 77,188
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 109,238
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 74,517
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 111,909
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
389 м²
€ 801,257
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 71,846
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