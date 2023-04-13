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Купить квартиру в Komarom-Esztergom, Венгрия

Будапешт
1607
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1 613 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 333,857
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 138,884
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 106,567
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 117,464
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 112,176
Квартира 5 комнатв Будапешт, Венгрия
Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 344,273
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 111,909
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 103,629
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 103,870
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 156,245
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 66,504
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м²
€ 280,173
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 159,984
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 133,276
Квартира 6 комнатв Будапешт, Венгрия
Квартира 6 комнат
Будапешт, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 140 м²
€ 360,298
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 82,529
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 92,145
Отремонтированная однокомнатная квартира Впечатляющая возможность ждет вас в 8-м округе, в …
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 93,480
Квартира 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 280,440
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 122,592
Квартира 1 комнатав Будапешт, Венгрия
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 87,871
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 117,251
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 128,201
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 106,567
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 105,499
Квартира 3 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 234,768
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 77,188
Квартира 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 160,251
Квартира 4 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 266,818
Квартира 2 комнатыв Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 99,623

Параметры недвижимости в Komarom-Esztergom, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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