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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Debreceni jaras
Дома
Купить дом в Debreceni jaras, Венгрия
Дебрецен
353
Хайдушамшон
48
Дом
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401 объект найдено
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Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 97,486
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 66,504
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 200,287
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 264,148
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 478,083
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 413,983
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 26,441
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 373,653
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 89,474
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
344 м²
€ 1,012,254
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 397,957
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
318 м²
€ 707,777
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 304,210
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 85,200
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
101 м²
€ 165,326
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 133,276
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
121 м²
€ 317,832
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
€ 227,023
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 232,097
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 69,442
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
30 м²
€ 26,441
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
148 м²
€ 400,628
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 72,086
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 69,175
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 198,979
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
€ 72,086
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
212 м²
€ 464,729
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 129,536
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
76 м²
€ 120,188
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 103,896
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Параметры недвижимости в Debreceni jaras, Венгрия
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