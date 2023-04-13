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Купить дом в Debreceni jaras, Венгрия

Дебрецен
353
Хайдушамшон
48
401 объект найдено
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 97,486
Дом 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 66,504
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 200,287
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 264,148
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 478,083
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 413,983
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 26,441
Дом 6 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 373,653
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 89,474
Дом 7 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 344 м²
€ 1,012,254
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 397,957
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 318 м²
€ 707,777
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 304,210
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 85,200
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 165,326
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 133,276
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м²
€ 317,832
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 227,023
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 232,097
Дом 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 69,442
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 30 м²
€ 26,441
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м²
€ 400,628
Дом 4 комнатыв Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 72,086
Дом 4 комнатыв Хайдушамшон, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 69,175
Дом 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 198,979
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 72,086
Дом 5 комнатв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 212 м²
€ 464,729
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 129,536
Дом 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 76 м²
€ 120,188
Дом 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 103,896

Параметры недвижимости в Debreceni jaras, Венгрия

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