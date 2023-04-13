ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Купить недвижимость в периферийная единица Керкира, Греция
demos kerkyras
511
Корфу
504
Ereikoussa Municipal Unit
1
Othonoi Municipal Unit
1
Фильяте
1
Очистить
514 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 480,000
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Квартира 2 спальни
demos kerkyras, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается квартира площадью 76 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 3 комнаты
Analipsi, Греция
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 69 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и состоит из
Коттедж 3 комнаты
Perithia, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 152 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится…
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Дом 3 спальни
demos kerkyras, Греция
200 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3837 - Дом для продажи на Корфу Тиналио для € 250.000 . Это 200 кв. меб…
Квартира 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается квартира площадью 400 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
Таунхаус 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 1 спальня
Roda, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
Квартира 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается квартира площадью 45 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состои…
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 90,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнаты
Roda, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные бата…
Квартира 1 комната
Палеокастрица, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 205,000
Продается квартира площадью 193 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состо…
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Квартира 3 комнаты
demos kerkyras, Греция
3 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 спальня
demos kerkyras, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 57 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже …
Коттедж 4 спальни
Kato Korakiana, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
192 м²
2/2 Этаж
€ 510,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 2 комнаты
Afra, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 35,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в центральной Греции
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 3 комнаты
Perivoli, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 238,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
18
Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты