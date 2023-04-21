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Жильё в Пяйят-Хяме, Финляндия

Lahden seutukunta
66
Хейнола
20
Лахти
13
Heinolan kirkonkylae
9
Настола
4
Сюсмя
4
Холлола
4
Salpakangas
2
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63 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 2 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/4 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Nostava, Финляндия
Таунхаус
Nostava, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира 2 спальни в Villaehde, Финляндия
Квартира 2 спальни
Villaehde, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м² 1/3 Этаж
€ 59,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Pulkkila, Финляндия
Дом 4 спальни
Pulkkila, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 157 м² 2/2 Этаж
€ 40,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Vaeaeksy, Финляндия
Квартира
Vaeaeksy, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Sinilaehde, Финляндия
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ком…
Квартира в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Холлола, Финляндия
Квартира
Холлола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Вилла 4 спальни в Сюсмя, Финляндия
Вилла 4 спальни
Сюсмя, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 1/2 Этаж
€ 220,000
Продается вилла из бруса в Пяйятсало в Сюсме, в тихом районе. В доме четыре (4) просторные с…
Дом 2 спальни в Холлола, Финляндия
Дом 2 спальни
Холлола, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м² 1/1 Этаж
€ 169,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Suurikylae, Финляндия
Дом 5 спален
Suurikylae, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 154 м² 2/2 Этаж
€ 148,000
Дом в Артярви для постоянного проживания. Просторная гостиная и 5 спален. Собственная сауна …
Квартира 3 спальни в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/1 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Холлола, Финляндия
Квартира
Холлола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартира в Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира
Lahden seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Настола, Финляндия
Квартира
Настола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира 1 спальня в Холлола, Финляндия
Квартира 1 спальня
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 58,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Настола, Финляндия
Квартира
Настола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира в Сюсмя, Финляндия
Квартира
Сюсмя, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Квартира в Sinilaehde, Финляндия
Квартира
Sinilaehde, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Вилла 3 спальни в Сюсмя, Финляндия
Вилла 3 спальни
Сюсмя, Финляндия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 319,000
Дом из кленного бруса, построен в 2009 году в Паят-Сало в Сюсме. Подходит как для отдыха так…
Квартира в Nyystoelae, Финляндия
Квартира
Nyystoelae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира в Хейнола, Финляндия
Квартира
Хейнола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартира в Uusikylae, Финляндия
Квартира
Uusikylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Угл…
Квартира в Хартола, Финляндия
Квартира
Хартола, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…

Параметры недвижимости в Пяйят-Хяме, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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