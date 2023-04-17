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Купить дом в Oulun seutukunta, Финляндия

Оулу
3
Ylikiiminki
1
5 объектов найдено
Таунхаусв Karahka, Финляндия
Таунхаус
Karahka, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Домв Oulun seutukunta, Финляндия
Дом
Oulun seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Дом 4 спальнив Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Oulun seutukunta, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м² 1/2 Этаж
€ 305,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Домв Kaeaeriaenperae, Финляндия
Дом
Kaeaeriaenperae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальнив Oulun seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни
Oulun seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м² 1/1 Этаж
€ 179,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Oulun seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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