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Дома в okres Praha-vychod, Чехия

4 объекта найдено
Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
129 м²
€ 362,505
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
Дом в Bast, Чехия
Дом
Bast, Чехия
120 м²
€ 309,270
Таунхаус в 15 минутах езды на машине от Праги. Участок 221 м2, площадь дома — 120 м2. …
Дом в Lounovice, Чехия
Дом
Lounovice, Чехия
120 м²
€ 387,855
Одноэтажный дом в стиле бунгало площадью 120 м2 и участоком в размере 1.120 м2. В доме 4 комнаты
Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
129 м²
€ 362,505
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги

Параметры недвижимости в okres Praha-vychod, Чехия

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