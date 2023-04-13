Купить инвестиционная недвижимость в Чехии

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Инвестиционная В архив
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Чехия, Чехия
Инвестиционная
Чехия, Чехия
1 100 м²
€ 3,800,000
Уникальный доходный многоквартирный дом в Праге. Ул.Европская, Прага Предложение от владель…
Инвестиционнаяв Прага, Чехия
Инвестиционная
Прага, Чехия
430 м²
€ 612,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под реконструкцию в Праге-8 &nbsp; …

Параметры недвижимости в Чехии

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