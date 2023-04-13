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Купить земельный участок в Чехии

19 объектов найдено
Земельные участкив Usilne, Чехия
Земельные участки
Usilne, Чехия
€ 406,562
Земельные участкив Olesnice, Чехия
Земельные участки
Olesnice, Чехия
€ 63,833
Земельные участкив okres ceske Budejovice, Чехия
Земельные участки
okres ceske Budejovice, Чехия
€ 244,194
Земельные участкив okres ceske Budejovice, Чехия
Земельные участки
okres ceske Budejovice, Чехия
€ 106,674
Земельные участкив Mazelov, Чехия
Земельные участки
Mazelov, Чехия
€ 72,401
Земельные участкив Hury, Чехия
Земельные участки
Hury, Чехия
€ 235,626
Земельные участкив Hlinsko, Чехия
Земельные участки
Hlinsko, Чехия
€ 2,135,636
Земельные участкив Vrato, Чехия
Земельные участки
Vrato, Чехия
€ 117,856
Земельные участкив Klikov, Чехия
Земельные участки
Klikov, Чехия
Цена по запросу
Земельные участкив cicenice, Чехия
Земельные участки
cicenice, Чехия
€ 21,378
Земельные участкив Hurka, Чехия
Земельные участки
Hurka, Чехия
€ 449,831
Земельные участкив Husinec, Чехия
Земельные участки
Husinec, Чехия
Цена по запросу
Земельные участкив Majdalena, Чехия
Земельные участки
Majdalena, Чехия
€ 499,741
Земельные участкив Табор, Чехия
Земельные участки
Табор, Чехия
€ 424,127
Земельные участкив Liben, Чехия
Земельные участки
Liben, Чехия
€ 227,015
Земельные участкив Прага, Чехия
Земельные участки
Прага, Чехия
1 703 м²
€ 661,308
Предлагаем на продажу участок площадью 1703 м2, предназначенный для строительства семейного …
Земельные участкив Прага, Чехия
Земельные участки
Прага, Чехия
€ 179,088
Участок 520 m² — Прага 5, Радотин Участок 26 на 26 квадратных метров Коммуникации подв…
Земельные участкив Прага, Чехия
Земельные участки
Прага, Чехия
€ 251,472
Участок 486 m² в районе Праги 9, Саталице для строительства дома. Все сети подведены к участ…
Земельные участкив Прага, Чехия
Земельные участки
Прага, Чехия
€ 233,220
Участок 436 m² в районе Праги 9 — Чаковице Все коммуникации подведены к участку На уча…

Недвижимость в Чехии — лучшее место в Европе

В Чехии созданы привлекательные условия для покупки жилья иностранными гражданами: ипотека, небольшие комиссии и низкие налоги. Страна привлекает развитой инфраструктурой, безопасностью, стабильно растущим рынком недвижимости и потрясающими достопримечательностями старинных курортных городов.

Какую купить недвижимость в Чехии

Наличие квартиры в стране немного упрощает получение ВНЖ и ПМЖ, а также позволяет использовать недвижимость для получения прибыли. У каждого вида жилья в Чехии есть свои преимущества и недостатки:

  • Элитная недвижимость: эксклюзивные квартиры в центре Праги, преимущественно в районе Прага-1. Из минусов высокая стоимость до 3 млн. €.
  • Новостройки есть в разных районах крупных городов. В отдалённой Праге-9 она обойдётся дешевле, но требуется дополнительная оплата балкона, паркинга и других элементов.
  • Квартиры можно выбрать от 50 тыс. € в Стредочешском крае до 3 млн. € в центре Праги на недвижимость с дуплексной гостиной.
  • Жилые дома. Районы Прага-Восток и Прага-Запад предлагают доступные и комфортабельные дома с участками земли от 200 тыс. €.
  • Виллы и коттеджи, а также замки и дворцы для организации отелей или жилых помещений. Замки обычно требуют реставрации.

Что нужно знать до покупки недвижимости в Чехии

Выбирая жилую недвижимость в Чехии, большинство отдаёт предпочтение старинному живописному центру Праги. Жильё там не будет дешёвым, также стоит учитывать, что строения старые и немного уступают в комфортабельности новостройкам. Есть и другие моменты, о которых не стоит забывать при выборе:

  • налог оплачивает покупатель (ранее оплачивал продавец): при покупке вторичного жилья — 4%, а при приобретении новостройки налога нет, но есть НДС 10%;
  • дополнительные расходы: открытие счёта в банке, оплата комиссии, оценка недвижимости и его страхование;
  • возможность приобретения в ипотеку, в том числе для иностранных граждан (ставка от 2,5% до 5,8% годовых);
  • при перепродаже предусмотрен налог на продавца в размере 15%, если он не был прописан в квартире в течение 2-х лет или она не находится в собственности более пяти лет.

Что влияет на стоимость жилья в Чехии

Рынок недвижимости в Чехии стабильно развивается, жильё дорожает на 2% и выше, что делает приобретение в этой стране выгодным и перспективным вложением. На ценообразование влияют следующие факторы:

  • Удалённость от центра города. Цена новостройки на окраине Праги выгоднее, чем в центре, но разница не слишком велика: лучше ориентироваться на планировку, наличие парковочных мест и удобство расположения.
  • Удалённость от столицы. Если характер работы позволяет жить за 30-150 км от Праги, то это позволит сэкономить значительную сумму при выборе жилья. Небольшая однокомнатная квартира в центре города примерно равноценна большому дому с садом на периферии.
  • Материал, из которого изготовлен дом: жильё в каменном доме дороже, чем в панельном, но при этом не слишком отличается по уровню комфорта. В панельных домах высокие потолки, удобная планировка. Для большой семьи, при выборе между двухкомнатной квартирой в каменном строении и трехкомнатной в панельном, целесообразно рассмотреть второй вариант.

Дороже всего обойдётся покупка жилья в Праге и живописном курортном городке Карловы Вары. Можно уменьшить расходы на жильё практически вдвое, рассмотрев варианты в Чешском Крумлове, Марианске-Лазне и Франтишковы Лазне. Выгоднее всего приобрести квартиру в Устецком крае, она обойдётся практически в 10 раз дешевле.

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