Купить земельный участок в Чехии

Недвижимость в Чехии — лучшее место в Европе

В Чехии созданы привлекательные условия для покупки жилья иностранными гражданами: ипотека, небольшие комиссии и низкие налоги. Страна привлекает развитой инфраструктурой, безопасностью, стабильно растущим рынком недвижимости и потрясающими достопримечательностями старинных курортных городов.

Какую купить недвижимость в Чехии

Наличие квартиры в стране немного упрощает получение ВНЖ и ПМЖ, а также позволяет использовать недвижимость для получения прибыли. У каждого вида жилья в Чехии есть свои преимущества и недостатки:

Элитная недвижимость: эксклюзивные квартиры в центре Праги, преимущественно в районе Прага-1. Из минусов высокая стоимость до 3 млн. €.

Новостройки есть в разных районах крупных городов. В отдалённой Праге-9 она обойдётся дешевле, но требуется дополнительная оплата балкона, паркинга и других элементов.

Квартиры можно выбрать от 50 тыс. € в Стредочешском крае до 3 млн. € в центре Праги на недвижимость с дуплексной гостиной.

Жилые дома. Районы Прага-Восток и Прага-Запад предлагают доступные и комфортабельные дома с участками земли от 200 тыс. €.

Виллы и коттеджи, а также замки и дворцы для организации отелей или жилых помещений. Замки обычно требуют реставрации.

Что нужно знать до покупки недвижимости в Чехии

Выбирая жилую недвижимость в Чехии, большинство отдаёт предпочтение старинному живописному центру Праги. Жильё там не будет дешёвым, также стоит учитывать, что строения старые и немного уступают в комфортабельности новостройкам. Есть и другие моменты, о которых не стоит забывать при выборе:

налог оплачивает покупатель (ранее оплачивал продавец): при покупке вторичного жилья — 4%, а при приобретении новостройки налога нет, но есть НДС 10%;

дополнительные расходы: открытие счёта в банке, оплата комиссии, оценка недвижимости и его страхование;

возможность приобретения в ипотеку, в том числе для иностранных граждан (ставка от 2,5% до 5,8% годовых);

при перепродаже предусмотрен налог на продавца в размере 15%, если он не был прописан в квартире в течение 2-х лет или она не находится в собственности более пяти лет.

Что влияет на стоимость жилья в Чехии

Рынок недвижимости в Чехии стабильно развивается, жильё дорожает на 2% и выше, что делает приобретение в этой стране выгодным и перспективным вложением. На ценообразование влияют следующие факторы:

Удалённость от центра города. Цена новостройки на окраине Праги выгоднее, чем в центре, но разница не слишком велика: лучше ориентироваться на планировку, наличие парковочных мест и удобство расположения.

Удалённость от столицы. Если характер работы позволяет жить за 30-150 км от Праги, то это позволит сэкономить значительную сумму при выборе жилья. Небольшая однокомнатная квартира в центре города примерно равноценна большому дому с садом на периферии.

Материал, из которого изготовлен дом: жильё в каменном доме дороже, чем в панельном, но при этом не слишком отличается по уровню комфорта. В панельных домах высокие потолки, удобная планировка. Для большой семьи, при выборе между двухкомнатной квартирой в каменном строении и трехкомнатной в панельном, целесообразно рассмотреть второй вариант.

Дороже всего обойдётся покупка жилья в Праге и живописном курортном городке Карловы Вары. Можно уменьшить расходы на жильё практически вдвое, рассмотрев варианты в Чешском Крумлове, Марианске-Лазне и Франтишковы Лазне. Выгоднее всего приобрести квартиру в Устецком крае, она обойдётся практически в 10 раз дешевле.