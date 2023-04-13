Купить отель в Чехии

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Отель
Прага, Чехия
€ 25,000,000
Чехия г.Прага Шикарный отель 5* в центре Праги Уникальн…
Отель
Карловы Вары, Чехия
3 000 м²
€ 3,500,000
Чехия г.Карловы Вары Отель 3*в центре города Отель 3***…
Отель
Карловы Вары, Чехия
€ 500,000
Чехия г.Карловы Вары Уютный отель-пансион с рестораном Уютн…
Отель
Карловы Вары, Чехия
1 700 м²
€ 600,000
Чехия г.Карловы Вары Отель с рестораном Отель в городском районе …
Отель
Прага, Чехия
€ 4,500,000
Чехия г.Прага Отель на территории аэропорта в Праге Совреме…
Отель
Карловы Вары, Чехия
250 м²
€ 497,000
Чехия г.Карловы Вары Пансион в центре Карловых Вар Уютный с…
Отель
Карловы Вары, Чехия
€ 800,000
Чехия г. Франтишкови- Лазне Уютный пансион в г.Франтишкови-Лазне …
Отель
Прага, Чехия
1 628 м²
€ 3,200,000
Чехия г.Прага Здание под отель в центре Праги Комме…
Отель
Прага, Чехия
1 340 м²
€ 2,000,117
Чехия г.Прага Отель 3*** в Праге-4 Успешно действующий отель 3*** …
Отель
Прага, Чехия
1 067 м²
€ 7,700,000
Чехия г.Прага Отель 4**** в Праге-1 Роскошный от…
Отель
Прага, Чехия
€ 8,600,000
Чехия г.Прага Отель 4**** рядом с ратушей Отель …
Отель
Прага, Чехия
4 600 м²
€ 6,500,000
Чехия г.Прага Здание под отель 4**** в Прага-1 П…
Отель
Прага, Чехия
1 572 м²
€ 8,000,000
Чехия г.Прага Отель рядом с Карловым мостом Уютн…
Отель
Прага, Чехия
€ 850,000
Чехия г.Прага Пансион в Праге Уютный пансион на …
Отель
Прага, Чехия
228 м²
€ 520,000
Чехия г.Прага Дом под пансион или хостел 3-уровн…
Отель
Прага, Чехия
€ 1,300,000
Чехия г.Прага Пансион в районе Прага 6 Уютный па…
Отель
Карловы Вары, Чехия
400 м²
€ 1,100,000
Чехия Карловарский край Особняк-хостел Особняк, …
Отель 500 комнат
Прага, Чехия
500 Количество комнат
€ 202,000,000
Отель 230 комнат
Прага, Чехия
230 Количество комнат
€ 160,000,000
Отель 150 комнат
Прага, Чехия
150 Количество комнат
€ 155,000,000
Отель 250 комнат
Прага, Чехия
250 Количество комнат
€ 330,000,000
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