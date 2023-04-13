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Купить коммерческую недвижимость в Чехии

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64 объекта найдено
Коммерческаяв Чески-Крумлов, Чехия
Коммерческая
Чески-Крумлов, Чехия
744 м²
€ 1,541,850
Коммерческаяв Netolice, Чехия
Коммерческая
Netolice, Чехия
2 779 м²
€ 342,729
Коммерческаяв Hurka, Чехия
Коммерческая
Hurka, Чехия
1 320 м²
€ 32,752,846
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
1 000 м²
€ 368,005
Инвестиционнаяв Чехия, Чехия
Инвестиционная
Чехия, Чехия
1 100 м²
€ 3,800,000
Уникальный доходный многоквартирный дом в Праге. Ул.Европская, Прага Предложение от владель…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 3,486,000
The building is located in a quiet area of the city.Layout:Basement: General and commercial …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
240 800 м²
€ 5,000,000
Чехия Вагоно/ машиностроительный завод Площадь производст…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 1,330,700
Центральная Чехия Терминал под нефтепродукты Действующий терм…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 8,300,000
Чехия Богемия Пивоваренный завод в Богемии Построенный в 16…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 25,000,000
Чехия г.Прага Шикарный отель 5* в центре Праги Уникальн…
Отельв Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
3 000 м²
€ 3,500,000
Чехия г.Карловы Вары Отель 3*в центре города Отель 3***…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
€ 7,200,000
Чехия Литейный завод Современный действующий литейный завод в…
Отельв Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
€ 500,000
Чехия г.Карловы Вары Уютный отель-пансион с рестораном Уютн…
Отельв Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
1 700 м²
€ 600,000
Чехия г.Карловы Вары Отель с рестораном Отель в городском районе …
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 4,500,000
Чехия г.Прага Отель на территории аэропорта в Праге Совреме…
Отельв Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
250 м²
€ 497,000
Чехия г.Карловы Вары Пансион в центре Карловых Вар Уютный с…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
3 643 м²
€ 4,500,000
Чехия г.Прага Торговый центр в районе Прага-14 Полностью сд…
Отельв Карловы Вары, Чехия
Отель
Карловы Вары, Чехия
€ 800,000
Чехия г. Франтишкови- Лазне Уютный пансион в г.Франтишкови-Лазне …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
300 м²
€ 580,000
Чехия г.Прага Ресторан в Королевских Виноградах Помещение, …
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 628 м²
€ 3,200,000
Чехия г.Прага Здание под отель в центре Праги Комме…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
2 046 м²
€ 6,000,000
Чехия г.Прага Ночной клуб в центре Праги Продаётся здание, сданно…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
1 257 м²
€ 2,615,000
Чехия г.Прага Автосервис в Праге 4 Автосервис в районе …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
148 м² 1 Этаж
€ 560,000
Чехия г.Прага Кафе-закусочная в центре Праги Коммер…
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
120 м²
€ 401,500
Чехия г.Прага Винный бар в центре Праги 1 Коммерческое пом…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 340 м²
€ 2,000,117
Чехия г.Прага Отель 3*** в Праге-4 Успешно действующий отель 3*** …
Коммерческаяв Прага, Чехия
Коммерческая
Прага, Чехия
140 м²
€ 480,000
Чехия г.Прага Бар у Карлова моста Действующий бар в цен…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
5 918 м²
€ 2,650,000
Чехия г.Млада-Болеслав, 65 км от Праги &nbsp; Дом престарелых (рент. 6% г…
Доходный домв Прага, Чехия
Доходный дом
Прага, Чехия
2 600 м²
€ 4,500,000
Чехия г.Прага &nbsp; Здание под клуб, казино, ресторан, отель &nb…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
1 067 м²
€ 7,700,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель 4**** в Праге-1 &nbsp; Роскошный от…
Отельв Прага, Чехия
Отель
Прага, Чехия
€ 8,600,000
Чехия г.Прага &nbsp; Отель 4**** рядом с ратушей &nbsp; Отель …

Регионы с недвижимостью на продажу

Прага
Юго-Запад
okres cesky Krumlov
Horni Plana
Netolice
okres Prachatice
Чески-Крумлов

Параметры недвижимости в Чехии

недорогая
элитное

Недвижимость в Чехии — лучшее место в Европе

В Чехии созданы привлекательные условия для покупки жилья иностранными гражданами: ипотека, небольшие комиссии и низкие налоги. Страна привлекает развитой инфраструктурой, безопасностью, стабильно растущим рынком недвижимости и потрясающими достопримечательностями старинных курортных городов.

Какую купить недвижимость в Чехии

Наличие квартиры в стране немного упрощает получение ВНЖ и ПМЖ, а также позволяет использовать недвижимость для получения прибыли. У каждого вида жилья в Чехии есть свои преимущества и недостатки:

  • Элитная недвижимость: эксклюзивные квартиры в центре Праги, преимущественно в районе Прага-1. Из минусов высокая стоимость до 3 млн. €.
  • Новостройки есть в разных районах крупных городов. В отдалённой Праге-9 она обойдётся дешевле, но требуется дополнительная оплата балкона, паркинга и других элементов.
  • Квартиры можно выбрать от 50 тыс. € в Стредочешском крае до 3 млн. € в центре Праги на недвижимость с дуплексной гостиной.
  • Жилые дома. Районы Прага-Восток и Прага-Запад предлагают доступные и комфортабельные дома с участками земли от 200 тыс. €.
  • Виллы и коттеджи, а также замки и дворцы для организации отелей или жилых помещений. Замки обычно требуют реставрации.

Что нужно знать до покупки недвижимости в Чехии

Выбирая жилую недвижимость в Чехии, большинство отдаёт предпочтение старинному живописному центру Праги. Жильё там не будет дешёвым, также стоит учитывать, что строения старые и немного уступают в комфортабельности новостройкам. Есть и другие моменты, о которых не стоит забывать при выборе:

  • налог оплачивает покупатель (ранее оплачивал продавец): при покупке вторичного жилья — 4%, а при приобретении новостройки налога нет, но есть НДС 10%;
  • дополнительные расходы: открытие счёта в банке, оплата комиссии, оценка недвижимости и его страхование;
  • возможность приобретения в ипотеку, в том числе для иностранных граждан (ставка от 2,5% до 5,8% годовых);
  • при перепродаже предусмотрен налог на продавца в размере 15%, если он не был прописан в квартире в течение 2-х лет или она не находится в собственности более пяти лет.

Что влияет на стоимость жилья в Чехии

Рынок недвижимости в Чехии стабильно развивается, жильё дорожает на 2% и выше, что делает приобретение в этой стране выгодным и перспективным вложением. На ценообразование влияют следующие факторы:

  • Удалённость от центра города. Цена новостройки на окраине Праги выгоднее, чем в центре, но разница не слишком велика: лучше ориентироваться на планировку, наличие парковочных мест и удобство расположения.
  • Удалённость от столицы. Если характер работы позволяет жить за 30-150 км от Праги, то это позволит сэкономить значительную сумму при выборе жилья. Небольшая однокомнатная квартира в центре города примерно равноценна большому дому с садом на периферии.
  • Материал, из которого изготовлен дом: жильё в каменном доме дороже, чем в панельном, но при этом не слишком отличается по уровню комфорта. В панельных домах высокие потолки, удобная планировка. Для большой семьи, при выборе между двухкомнатной квартирой в каменном строении и трехкомнатной в панельном, целесообразно рассмотреть второй вариант.

Дороже всего обойдётся покупка жилья в Праге и живописном курортном городке Карловы Вары. Можно уменьшить расходы на жильё практически вдвое, рассмотрев варианты в Чешском Крумлове, Марианске-Лазне и Франтишковы Лазне. Выгоднее всего приобрести квартиру в Устецком крае, она обойдётся практически в 10 раз дешевле.

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