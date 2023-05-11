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Realting.com
Чехия
Северо-Восток
Либерецкий край
okres Liberec
Жильё в okres Liberec, Чехия
Либерец
12
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12 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3
36 м²
€ 126,750
Квартира 1 спальня
okres Liberec, Чехия
2
28 м²
€ 131,079
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3
74 м²
€ 167,115
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3
76 м²
€ 197,925
Квартира 3 спальни
okres Liberec, Чехия
3
72 м²
€ 172,341
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3
60 м²
€ 151,125
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
2
46 м²
€ 135,876
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3
38 м²
€ 112,281
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3
54 м²
€ 117,507
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3
64 м²
€ 202,605
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
3
64 м²
€ 161,850
Квартира 2 спальни
okres Liberec, Чехия
2
67 м²
€ 194,298
Параметры недвижимости в okres Liberec, Чехия
с бассейном
недорогая
элитная
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