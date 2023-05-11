Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Чехия
  3. Центральная Чехия
  4. Среднечешский край
  5. okres Kolin
  6. Квартиры

Квартиры в okres Kolin, Чехия

Квартира В архив
Очистить
12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Колин, Чехия
Квартира 2 спальни
Колин, Чехия
Комнаты 3
Площадь 47 м²
€ 114,075
Квартира в Doubravcice, Чехия
Квартира
Doubravcice, Чехия
Площадь 100 м²
€ 171,873
Квартира в Boretice, Чехия
Квартира
Boretice, Чехия
Площадь 120 м²
€ 171,873
Квартира в Boretice, Чехия
Квартира
Boretice, Чехия
Площадь 120 м²
€ 176,943
Квартира в Boretice, Чехия
Квартира
Boretice, Чехия
Площадь 1 120 м²
€ 1,039,194
Квартира в Radim, Чехия
Квартира
Radim, Чехия
Площадь 76 м²
€ 130,026
Квартира в Vrbcany, Чехия
Квартира
Vrbcany, Чехия
Площадь 257 м²
€ 156,390
Квартира 2 спальни в Planany, Чехия
Квартира 2 спальни
Planany, Чехия
Комнаты 3
€ 101,556
Квартира 2 спальни в Prehvozdi, Чехия
Квартира 2 спальни
Prehvozdi, Чехия
Комнаты 3
€ 96,603
Квартира 3 спальни в Svojsice, Чехия
Квартира 3 спальни
Svojsice, Чехия
Комнаты 3
€ 85,449
Квартира 2 спальни в Колин, Чехия
Квартира 2 спальни
Колин, Чехия
Комнаты 3
Площадь 46 м²
€ 101,166
Квартира 3 спальни в Brezany II, Чехия
Квартира 3 спальни
Brezany II, Чехия
Комнаты 4
Площадь 56 м²
€ 141,453

Параметры недвижимости в okres Kolin, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти