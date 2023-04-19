Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Чехии
Новые дома в Чехии
Все новостройки в Чехии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Чехии
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Чехии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Центральная Чехия
Среднечешский край
okres Nymburk
Нимбурк
Квартиры
Купить квартиру в Нимбурк, Чехия
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Карловы Вары, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 148,792
Предлагаем на продажу квартиру 2+кк в центре Карловых Вар, на улице Ятечни. Общая площадь кв…
Квартира 1 спальня
Карловы Вары, Чехия
2 Количество комнат
39 м²
€ 88,803
Предлагаем к продаже 1 + кк квартиру. общей площадью 39 м2. Квартира расположена в панельном…
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 291,430
квартира 2+кк 40м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира после ремонта, полностью и современно…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат
34 м²
€ 182,021
квартира 1+1 34м2 на 8 этаже панельного дома Квартира в очень хорошем состоянии, после рекон…
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
53 м²
€ 272,786
Квартира с одной спальней (2+kk) на 2 этаже комплекса новостроек Общая площадь квартиры без …
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
89 м²
€ 442,051
Квартира 3+1 89м2 расположена на втором этаже трехэтажного кирпичного дома без лифта. В квар…
Квартира 2 спальни
Млада-Болеслав, Чехия
2 Количество комнат
53 м²
€ 112,843
Продается квартира 2+1 53м2 в центре г. Млада Болеслав . 3-й этаж кирпичного дома Дом после …
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат
43 м²
€ 184,200
Предлагаем вам красивую, уютную и светлую полностью оборудованную квартиру 2+кк, площадью 43…
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат
89 м²
€ 523,596
We offer for sale an exclusive, modern renovated apartment, located in a sought-after locati…
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
64 м²
€ 195,309
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
3 Количество комнат
40 м²
€ 169,756
Предлагаем великолепную квартиру после реконструкции на цокольном этаже красивой историческо…
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат
33 м²
€ 192,551
квартира 1+1 33м2 на 2 этаже кирпичного дома , с балконом + склеп В квартире высокие потолки…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты