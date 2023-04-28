Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Юго-Восток
Южноморавский край
okres Breclav
Hustopece
Квартиры
Квартиры в Hustopece, Чехия
Квартира
Очистить
5 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Hustopece, Чехия
3 Количество комнат
50 м²
€ 191,100
2+кк площадью 44 м2 и сверхстандартным просторным балконом 6,16 м2 в Густопече недалеко от Б…
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
4 Количество комнат
76 м²
€ 221,910
квартира 3+кк (Площадь 68,76 м2, балкон 7,52 м2, подвал 2 м2) расположена на 2 этаже кирпичн…
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
4 Количество комнат
55 м²
€ 193,440
3+кк в новостройке 2020 года. Квартира расположена на 4 этаже без лифта. Весь жилой комплекс…
Квартира 3 спальни
Hustopece, Чехия
3 Количество комнат
108 м²
€ 253,461
Предложение просторной квартиры с большой террасой и подвалом в Густопечах недалеко от Брно.…
Квартира 2 спальни
Hustopece, Чехия
2 Количество комнат
60 м²
€ 156,000
2+1 после полной реконструкции Квартира продается с оборудованной кухней и гардеробной. Балк…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты