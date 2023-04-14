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Кипр
Лимасол
Квартиры
Купить квартиру в Лимасол, Кипр
Лимасол
433
demos germasogeias
136
koinoteta agiou tychona
70
demos mesa geitonias
39
demos agiou athanasiou
34
Гермасойя
24
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16
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4
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Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
141 м²
1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
260 м²
2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
162 м²
3/1 Этаж
€ 560,000
Продается квартира площадью 162 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
160 м²
3/1 Этаж
€ 690,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
201 м²
3/1 Этаж
€ 1,431,000
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
127 м²
1/1 Этаж
€ 827,000
Продается квартира площадью 127 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
169 м²
1/1 Этаж
€ 1,059,000
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
170 м²
3/1 Этаж
€ 1,221,000
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
106 м²
2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
163 м²
5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
248 м²
8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 144 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
5/1 Этаж
€ 1,380,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 477,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
124 м²
1/1 Этаж
€ 372,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
119 м²
Количество этажей 1
€ 459,000
Продается квартира площадью 119 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
82 м²
6/1 Этаж
€ 792,000
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
139 м²
2/1 Этаж
€ 700,000
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
161 м²
2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
95 м²
2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
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