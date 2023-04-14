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Купить квартиру в Лимасол, Кипр

Лимасол
433
demos germasogeias
136
koinoteta agiou tychona
70
demos mesa geitonias
39
demos agiou athanasiou
34
Гермасойя
24
koinoteta mouttagiakas
16
demos kato polemidion
4
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789 объектов найдено
Студия 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 141 м² 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Agios Athanasios, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Athanasios, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 385,000
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 203 м² 4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 260 м² 2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 162 м² 3/1 Этаж
€ 560,000
Продается квартира площадью 162 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 160 м² 3/1 Этаж
€ 690,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Квартира 4 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 201 м² 3/1 Этаж
€ 1,431,000
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 827,000
Продается квартира площадью 127 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 169 м² 1/1 Этаж
€ 1,059,000
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 170 м² 3/1 Этаж
€ 1,221,000
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 106 м² 2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 163 м² 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 248 м² 8/1 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 144 м² 1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 144 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 140 м² 5/1 Этаж
€ 1,380,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 477,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 124 м² 1/1 Этаж
€ 372,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 119 м² Количество этажей 1
€ 459,000
Продается квартира площадью 119 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 спальняв Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 82 м² 6/1 Этаж
€ 792,000
Продается квартира площадью 82 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 139 м² 2/1 Этаж
€ 700,000
Продается квартира площадью 139 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 161 м² 2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 161 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 95 м² 2/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 95 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 159 м² Количество этажей 1
€ 590,000
Продается квартира площадью 159 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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