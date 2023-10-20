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Квартиры в Айа-Напе, Кипр
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10 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
3
235 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв.м.м…
€909,994
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
3
235 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
€923,576
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Айя-Напа, Кипр
3
140 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, площадью 106 кв.м. крытые…
€562,600
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Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Айя-Напа, Кипр
2
143 м²
Продается двухэтажная квартира в районе Колонаки - провинция Лимассол, площадью 96 кв.м.м. к…
€723,300
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Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
4
189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€580,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Айя-Напа, Кипр
3
151 м²
Продается новая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с садом на крыше в центре города - пр…
€700,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Айя-Напа, Кипр
3
120 м²
Трехкомнатная квартира на продажу в Неаполе - провинция Лимассол, с 109 кв. крытые интерьеры…
€565,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Айя-Напа, Кипр
3
250 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше в центр…
€705,000
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Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Айя-Напа, Кипр
3
186 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Нектариос - провинция Лимасс…
€700,000
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Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
3
177 м²
€687,500
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Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр
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