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Квартиры в Айа-Напе, Кипр

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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв.м.м…
€909,994
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
€923,576
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, площадью 106 кв.м. крытые…
€562,600
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 2
Площадь 143 м²
Продается двухэтажная квартира в районе Колонаки - провинция Лимассол, площадью 96 кв.м.м. к…
€723,300
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Айя-Напа, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€580,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Продается новая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с садом на крыше в центре города - пр…
€700,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Трехкомнатная квартира на продажу в Неаполе - провинция Лимассол, с 109 кв. крытые интерьеры…
€565,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше в центр…
€705,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 186 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Нектариос - провинция Лимасс…
€700,000
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
 
€687,500

Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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