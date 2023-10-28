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Жильё в Айа-Напе, Кипр

квартиры
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв.м.м…
€909,994
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 235 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимасс…
€923,576
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с кладовой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, площадью 106 кв.м. крытые…
€562,600
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 2
Площадь 143 м²
Продается двухэтажная квартира в районе Колонаки - провинция Лимассол, площадью 96 кв.м.м. к…
€723,300
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Айя-Напа, Кипр
Комната 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 189 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
€580,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Продается новая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с садом на крыше в центре города - пр…
€700,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Трехкомнатная квартира на продажу в Неаполе - провинция Лимассол, с 109 кв. крытые интерьеры…
€565,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 250 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше в центр…
€705,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с садом, с водоснабжением
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 186 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агиос Нектариос - провинция Лимасс…
€700,000
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Айя-Напа, Кипр
Коттедж 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 212 м²
For sale under construction  a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provin…
€680,000
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с водоснабжением, с теплыми полами
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
 
€687,500

Параметры недвижимости в Айа-Напе, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная

Инвестиции в недвижимость в Айя-Напе, Кипр по схеме «Золотой паспорт»

Совсем не большая по европейским меркам Айя-Напа признана одним из самых зажигательных клубных мест Средиземноморья. Большинство пляжей этого городка песчаная, а прибрежная зона 14-ти из них отмечена голубым флагом за экологическую чистоту моря. Яхтенная марина Limanaki, расположенная в небольшой бухте Айя-Напы, оборудована 600 причалами для катеров, лодок, парусников и яхт. Строительство новой гавани, основным инвестором которой является египетский миллиардер, выведет к 2030 г. Айя-Напу на уровень суперсовременного европейского космополитичного курорта.

Приобретение недвижимости в Айя-Напе как возможность получения европейского паспорта

Инвестиции в размере €2-2,5 млн в кипрскую недвижимость дают возможность получения паспорта ЕС. Программа, получившая название «Золотой паспорт», действует на Кипре с 2012 года. По данным Stockwatch, на конец мая 2019 г. россиянам уже выдан 2731 паспорт.

Категории недвижимости в Айя-Напе, которые можно купить с целью получения гражданства ЕС:

  • апартаменты;
  • туанхаусы;
  • частные дома;
  • виллы;
  • коммерческая недвижимость.

Стоимость домов в Айя-Напе зависит от близости к побережью, площади и категории жилья. Цены здесь достигают €2,1-2,5 тыс./м². Но купить недвижимость в Айя-Напе можно не только для постоянного проживания. Приобретение коммерческой недвижимости:

  • партнерской доли в отеле;
  • офисных площадей;
  • ресторанного комплекса — также входит в суммарные инвестиции для получения гражданства.

Изменения в законодательстве, вступившие на Кипре в силу 15.05.2019 г., несколько изменили условия получения ВНЖ через покупку недвижимости. Вызваны они, скорее, желанием киприотов стать полноправными членами Шенгенской зоны, а это только увеличит стоимость айя-напской недвижимости.

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