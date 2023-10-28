Инвестиции в недвижимость в Айя-Напе, Кипр по схеме «Золотой паспорт»

Совсем не большая по европейским меркам Айя-Напа признана одним из самых зажигательных клубных мест Средиземноморья. Большинство пляжей этого городка песчаная, а прибрежная зона 14-ти из них отмечена голубым флагом за экологическую чистоту моря. Яхтенная марина Limanaki, расположенная в небольшой бухте Айя-Напы, оборудована 600 причалами для катеров, лодок, парусников и яхт. Строительство новой гавани, основным инвестором которой является египетский миллиардер, выведет к 2030 г. Айя-Напу на уровень суперсовременного европейского космополитичного курорта.

Приобретение недвижимости в Айя-Напе как возможность получения европейского паспорта

Инвестиции в размере €2-2,5 млн в кипрскую недвижимость дают возможность получения паспорта ЕС. Программа, получившая название «Золотой паспорт», действует на Кипре с 2012 года. По данным Stockwatch, на конец мая 2019 г. россиянам уже выдан 2731 паспорт.

Категории недвижимости в Айя-Напе, которые можно купить с целью получения гражданства ЕС:

апартаменты;

туанхаусы;

частные дома;

виллы;

коммерческая недвижимость.

Стоимость домов в Айя-Напе зависит от близости к побережью, площади и категории жилья. Цены здесь достигают €2,1-2,5 тыс./м². Но купить недвижимость в Айя-Напе можно не только для постоянного проживания. Приобретение коммерческой недвижимости:

партнерской доли в отеле;

офисных площадей;

ресторанного комплекса — также входит в суммарные инвестиции для получения гражданства.

Изменения в законодательстве, вступившие на Кипре в силу 15.05.2019 г., несколько изменили условия получения ВНЖ через покупку недвижимости. Вызваны они, скорее, желанием киприотов стать полноправными членами Шенгенской зоны, а это только увеличит стоимость айя-напской недвижимости.