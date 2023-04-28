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Квартиры в Старозагорская область, Болгария

Maglizh
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1 объект найдено
Квартира в Maglizh, Болгария
Квартира
Maglizh, Болгария
€ 290,000
Новопостроенный дом в  живописном поселке, в 40 км от города Варна.   Преиму…

Параметры недвижимости в Старозагорская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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