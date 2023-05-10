Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Поморие
  5. Квартиры

Продажа квартир в Поморие

Ахелой
38
Каблешково
3
Квартира В архив
Очистить
143 объекта найдено
Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 28 м²
Этаж 2
€ 17,780
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 2
€ 65,000
Квартира 3 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Этаж 2
€ 76,237
Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 31 м²
Этаж 2
€ 24,500
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Этаж 5
€ 61,100
Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 41 м²
Этаж 2
€ 34,500
Студия 1 комната в Ахелой, Болгария
Студия 1 комната
Ахелой, Болгария
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/2
€ 34,500
Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
€ 53,000
Квартира в Ахелой, Болгария
Квартира
Ахелой, Болгария
Площадь 44 м²
Этаж 2
€ 34,500
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 2
€ 56,000
Квартира 5 спален в Поморие, Болгария
Квартира 5 спален
Поморие, Болгария
Количество спален 5
Площадь 154 м²
Этаж 5
€ 200,000
Квартира в Bata, Болгария
Квартира
Bata, Болгария
Площадь 55 м²
Этаж 2
€ 47,000
Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
€ 45,000
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
€ 80,400
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 3
€ 80,400
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Этаж 3
€ 72,000
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
€ 66,200
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Этаж 2
€ 62,000
Квартира в Tankovo, Болгария
Квартира
Tankovo, Болгария
Площадь 37 м²
Этаж 2
€ 23,000
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Этаж 1
€ 137,564
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Этаж 3
€ 157,736
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этаж -1
€ 87,287
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Этаж -1
€ 112,189
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж -1
€ 78,695
Квартира 2 спальни в Tankovo, Болгария
Квартира 2 спальни
Tankovo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 49 м²
Этаж 3
€ 33,400
Квартира 3 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 3 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Этаж 5
€ 68,900
Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1
€ 39,655
Квартира 2 спальни в Поморие, Болгария
Квартира 2 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Этаж 3
€ 77,000
Квартира 1 спальня в Ахелой, Болгария
Квартира 1 спальня
Ахелой, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/5
€ 49,500
Квартира 2 спальни в Ахелой, Болгария
Квартира 2 спальни
Ахелой, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 1/6
€ 85,000

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Почему стоит купить квартиру в Поморие

Поморие — живописный болгарский городок, расположенный на побережье Черного моря. Туристов он привлекает не только протяженными пляжными зонами, но и обилием озер с целебной грязью, которые находятся вблизи с курортом. Ради постоянного доступа к ним многие иностранцы охотно приобретают квартиры в Поморие. Выбор на платформе REALTING зачастую падает на апартаменты в новых комплексах с круглосуточной охраной и многопрофильной инфраструктурой.

За сколько можно купить квартиру в Поморие

Апартаменты на вторичном рынке оцениваются в 500-600 евро за кв. метр. Это одни из самых недорогих цен в Болгарии. В два раза дороже идет продажа квартир в Поморие в новостройках у первой прибрежной линии.

Иностранным покупателям, желающим заработать на местных апартаментах, платформа REALTING рекомендует рассмотреть покупку жилья в новых комплексах у моря. На эти объекты наблюдается повышенный спрос среди туристов, которые ищут съемные квартиры. С мая по октябрь на приобретенной недвижимости можно заработать до 5000 евро.

Выдается ли ВНЖ за покупку апартаментов в Поморие, Болгария

Такой статус можно получить только приобретя квартиры общей стоимостью свыше 300,000 евро. ВНЖ актуален один год. При покупке жилья на меньшую сумму иностранцы вправе рассчитывать на получение мультивизы. С ней можно легально проживать в Болгарии до 6 месяцев в году.

Realting.com
Перейти