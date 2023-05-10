Почему стоит купить квартиру в Поморие

Поморие — живописный болгарский городок, расположенный на побережье Черного моря. Туристов он привлекает не только протяженными пляжными зонами, но и обилием озер с целебной грязью, которые находятся вблизи с курортом. Ради постоянного доступа к ним многие иностранцы охотно приобретают квартиры в Поморие. Выбор на платформе REALTING зачастую падает на апартаменты в новых комплексах с круглосуточной охраной и многопрофильной инфраструктурой.

За сколько можно купить квартиру в Поморие

Апартаменты на вторичном рынке оцениваются в 500-600 евро за кв. метр. Это одни из самых недорогих цен в Болгарии. В два раза дороже идет продажа квартир в Поморие в новостройках у первой прибрежной линии.

Иностранным покупателям, желающим заработать на местных апартаментах, платформа REALTING рекомендует рассмотреть покупку жилья в новых комплексах у моря. На эти объекты наблюдается повышенный спрос среди туристов, которые ищут съемные квартиры. С мая по октябрь на приобретенной недвижимости можно заработать до 5000 евро.

Выдается ли ВНЖ за покупку апартаментов в Поморие, Болгария

Такой статус можно получить только приобретя квартиры общей стоимостью свыше 300,000 евро. ВНЖ актуален один год. При покупке жилья на меньшую сумму иностранцы вправе рассчитывать на получение мультивизы. С ней можно легально проживать в Болгарии до 6 месяцев в году.