Продажа комфортабельной недвижимости в Витебске
Витебск — районный центр, культурная столица Республики Беларусь. Здесь много красивых мест и архитектурных памятников, датируемых 18 веком. У города хорошее месторасположение — недалеко граница с Россией.
Недвижимость в Витебске
На рынке недвижимости Витебска пользуется популярностью как первичное, так и вторичное жилье. Несмотря на более высокую стоимость, новостройки привлекают особое внимание желающих жить в квартирах с улучшенной планировкой. Чтобы современная недвижимость была более доступной, застройщики предлагают скидки и выгодные системы кредитования.
Районы города
Купить квартиру в Витебске можно в одном из трех районов города:
- Железнодорожный — один из самых малонаселенных районов города, где можно приобрести недорогое жилье.
- Первомайский — здесь много достопримечательностей и современных микрорайонов с новостройками.
- Октябрьский — большой район города, в который входит около 300 улиц.
Стоимость квартир в Витебске
Продажа квартир в Витебске стартует от 15 тыс. долларов. По самой низкой цене продается однокомнатная недвижимость в отдаленных районах города. Стоимость комфортабельных двухкомнатных и трехкомнатных квартир — 48-60 тыс. долларов. Цены на жилье в новостройках — от 55 тыс. долларов.
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