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Продажа квартир в Витебске

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32 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 25,217
Продаётся трехкомнатная квартира в центре города по проспекту Фрунзе. Расположена на 5-ом эт…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 4/10 Этаж
€ 35,574
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки по ул. Марка Фрадкина. Расположена на 4-ом…
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 22,425
Предлагаем Вашему вниманию недорогую 3-комнатную квартиру в г.Витебске по ул.Шумилинской. Кв…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 63 м² 1/10 Этаж
€ 38,727
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки в Медцентре. Расположена на 1-ом этаже 10-…
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/9 Этаж
€ 36,925
Предлагаем Вашему вниманию трехкомнатную квартиру по ул. Терешковой, 26. Расположена на 5-ом…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 6/10 Этаж
€ 38,636
В продаже уютная двухкомнатная квартира в кирпичном доме 1996 года постройки. Квартира обору…
Квартира 4 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат 95 м² 6/10 Этаж
€ 54,037
Вашему вниманию предлагаем 4-комнатную квартиру по ул. Правды в районе 3-ей гимназии. Кварти…
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 7/10 Этаж
€ 27,829
Продаётся однокомнатная квартира новой планировки по ул. Медицинская. Расположена на 7 этаже…
Квартирав Витебск, Беларусь
Квартира
Витебск, Беларусь
40 м²
€ 15,310
Продаётся полдома с газовым отоплением, водопроводом, местной канализацией (оплачена врезка …
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 36 м² 4/9 Этаж
€ 22,515
Продаётся однокомнатная квартира по проспекту Строителей в районе ТЦ Мега, ТЦ Трио. Располож…
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 29,720
Предлагаем Вашему вниманию 1-комнатную квартиру новой планировки по ул. Суворова 37"А&q…
Квартира 5 комнатв Витебск, Беларусь
Квартира 5 комнат
Витебск, Беларусь
5 Количество комнат 98 м² 6/9 Этаж
€ 55,478
Продаётся 5-ти комнатная квартира по пр-ту Строителей в районе Ледового дворца. Квартира рас…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 20,084
Продаётся 2-комнатная квартира в самом центре Витебска по Московскому пр-ту в районе Детской…
Квартира 4 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат 85 м² 3/9 Этаж
€ 45,481
Продаётся четырехкомнатная квартира новой планировки по ул. Чкалова. Расположена на 3-ем эта…
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 46 м² 3/16 Этаж
€ 99,068
Предлагаем Вашему вниманию эксклюзивную однокомнатную квартиру новой планировки с дорогим, к…
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 1/9 Этаж
€ 21,525
Продается однокомнатная квартира новой планировки по Московскому проспекту (в районе 3-ей по…
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 146 м² 3/4 Этаж
€ 126,086
Продается трехкомнатная квартира повышенной комфортности, эксклюзивной планировки по ул. Лен…
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 58 м² 1/4 Этаж
€ 35,124
Продается трехкомнатная квартира по ул. Советская. Расположена на 1-ом (высоком) этаже 4-х э…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 6/9 Этаж
€ 32,873
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки в районе магазина "Вулкан" по ул…
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 3/9 Этаж
€ 43,230
Вашему вниманию предлагаем 3-комнатную квартиру по Московскому пр-ту. Квартира расположена н…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 7/9 Этаж
€ 30,621
Продаётся 2-комнатная квартира новой планировки по пр-ту Строителей.Квартира расположена на …
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 46 м² 2/10 Этаж
€ 39,627
Продаётся однокомнатная квартира-студия повышенной комфортности в центре города по ул. Труда…
Квартирав Витебск, Беларусь
Квартира
Витебск, Беларусь
31 м²
€ 7,115
Продаётся полдома в районе Полоцкого рынка по ул. Князева с хорошим подъездом. В доме в…
Квартира 1 комнатав Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
1 Количество комнат 28 м² 3/5 Этаж
€ 13,960
1-к квартира в Рубе за хорошую цену Продаю однушку в Рубе, по адресу 70 лет Октября, 4. Кирп…
Квартирав Витебск, Беларусь
Квартира
Витебск, Беларусь
47 м²
€ 15,220
Продаётся полдома квартирного типа на ДСК. Все удобства в доме, канализация местная. Возможе…
Квартира 2 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
2 Количество комнат 73 м² 4/13 Этаж
€ 59,441
Продаётся двухкомнатная квартира повышенной комфортности общей площадью 73.4 кв.м. по проспе…
Квартира 4 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат 86 м² 9/9 Этаж
€ 36,025
Продается просторная четырехкомнатная квартира новой планировки по ул. Карла Маркса (рядом с…
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 10/10 Этаж
€ 30,171
Вашему вниманию предлагаем 3-комнатную квартиру в КИРПИЧНОМ доме 1993 года постройки в район…
Квартира 3 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 3/12 Этаж
€ 37,376
Продаётся 3-комнатная квартира по пр-ту Строителей. Расположена на 3-ем этаже 12-ти этажного…
Квартира 4 комнатыв Витебск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 4/9 Этаж
€ 54,037
Продаётся  четырехкомнатная квартира новой планировка по Московскому проспекту. Располо…

Параметры недвижимости в Витебск, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Продажа комфортабельной недвижимости в Витебске

Витебск — районный центр, культурная столица Республики Беларусь. Здесь много красивых мест и архитектурных памятников, датируемых 18 веком. У города хорошее месторасположение — недалеко граница с Россией. 

Недвижимость в Витебске 

На рынке недвижимости Витебска пользуется популярностью как первичное, так и вторичное жилье. Несмотря на более высокую стоимость, новостройки привлекают особое внимание желающих жить в квартирах с улучшенной планировкой. Чтобы современная недвижимость была более доступной, застройщики предлагают скидки и выгодные системы кредитования. 

Районы города

Купить квартиру в Витебске можно в одном из трех районов города:

  • Железнодорожный — один из самых малонаселенных районов города, где можно приобрести недорогое жилье. 
  • Первомайский — здесь много достопримечательностей и современных микрорайонов с новостройками. 
  • Октябрьский — большой район города, в который входит около 300 улиц.

Стоимость квартир в Витебске

Продажа квартир в Витебске стартует от 15 тыс. долларов. По самой низкой цене продается однокомнатная недвижимость в отдаленных районах города. Стоимость комфортабельных двухкомнатных и трехкомнатных квартир — 48-60 тыс. долларов. Цены на жилье в новостройках — от 55 тыс. долларов. 

Чтобы выгодно купить квартиру в Витебске, воспользуйтесь сайтом Realting.com, который станет вашим персональным помощником в выборе международной недвижимости. В базе предложения только от сертифицированных агентств, прошедших модерацию и представивших все соответствующие лицензии. На сайте много свежих объявлений с фото и подробными описаниями. Также на сайте вы найдете полезные материалы, которые помогут разобраться в законодательстве, налогообложении и кредитовании.

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