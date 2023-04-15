Продажа комфортабельной недвижимости в Витебске

Витебск — районный центр, культурная столица Республики Беларусь. Здесь много красивых мест и архитектурных памятников, датируемых 18 веком. У города хорошее месторасположение — недалеко граница с Россией.

Недвижимость в Витебске

На рынке недвижимости Витебска пользуется популярностью как первичное, так и вторичное жилье. Несмотря на более высокую стоимость, новостройки привлекают особое внимание желающих жить в квартирах с улучшенной планировкой. Чтобы современная недвижимость была более доступной, застройщики предлагают скидки и выгодные системы кредитования.

Районы города

Купить квартиру в Витебске можно в одном из трех районов города:

Железнодорожный — один из самых малонаселенных районов города, где можно приобрести недорогое жилье.

Первомайский — здесь много достопримечательностей и современных микрорайонов с новостройками.

Октябрьский — большой район города, в который входит около 300 улиц.

Стоимость квартир в Витебске

Продажа квартир в Витебске стартует от 15 тыс. долларов. По самой низкой цене продается однокомнатная недвижимость в отдаленных районах города. Стоимость комфортабельных двухкомнатных и трехкомнатных квартир — 48-60 тыс. долларов. Цены на жилье в новостройках — от 55 тыс. долларов.

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