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20 объектов найдено
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Дом
Витебск, Беларусь
15 м²
€ 3,152
Предлагаю компактный садовый домик в Себяхах, 2-ой Бурный проезд. Общая площадь 14,8 м2, кар…
Дом
Витебск, Беларусь
27 м²
€ 3,512
В продаже садовый домик в Улановичах. Дом общей площадью 27 кв.м., на две комнаты. Удобства …
Коттедж
Витебск, Беларусь
172 м²
€ 124,285
Продается коттедж на Клинах 2019 года постройки. Все коммуникации центральные. С двумя сануз…
Дом
Витебск, Беларусь
€ 46,832
Продается кирпичный жилой дом со всеми удобствами по ул. Полярная. Отопление газовое. Канали…
Дом
Витебск, Беларусь
59 м²
€ 23,866
Продаётся жилой дом с газом, водой и местной канализацией (3 кольца) в Тарном по ул.Даниленк…
Дом
Витебск, Беларусь
64 м²
€ 17,112
Продается земельный участок с домом под снос. Участок 6,4 сотки с уклоном в сторону до…
Дом
Витебск, Беларусь
96 м²
€ 33,323
Продается жилой дом с газом и водой в Борониках. Санузел в доме. Под домом полный подв…
Дом
Витебск, Беларусь
97 м²
€ 53,136
Продаётся кирпичный жилой дом общей площадью 96,52 кв.м. в районе проспекта Куйбышева. В дом…
Дом
Витебск, Беларусь
243 м²
€ 55,838
Продается жилой дом на ул. Полярная. Общая площадь 243.3 кв.м, жилая 163.4 кв.м, кухня 9.3 к…
Коттедж
Витебск, Беларусь
223 м²
€ 110,326
Продаётся коттедж под чистовую отделку в Лучёсе по ул. 3-я Крупской. Все коммуникации действ…
Дом
Витебск, Беларусь
232 м²
€ 123,835
Продаётся жилой дом по ул. Лужеснянская из газосиликатного блока со всеми удобствами. Два ур…
Дом
Витебск, Беларусь
199 м²
€ 53,136
Продаётся незавершенное законсервированное капитальное строение в Тулово по пер. Новаторов. …
Дом
Витебск, Беларусь
€ 55,838
Продается кирпичный жилой дом в районе Песковатиков со всеми удобствами. Полная …
Дом
Витебск, Беларусь
20 м²
€ 4,053
Продается садовый домик (дача) расположенный в черте города в СТ ОАО "Керамика". Д…
Дом
Витебск, Беларусь
57 м²
€ 24,317
Продаётся двухэтажный дом в г. Витебске полностью отреставрированный в 2022 г., по улице 6-а…
Дом
Витебск, Беларусь
42 м²
€ 18,012
Продается жилой дом за Полоцким рынком около Гимназии №4. Отопление газовое. Центральный вод…
Дом
Витебск, Беларусь
67 м²
€ 12,519
Продается дача в черте города в районе Давыдовки в СТ "Майский". Дом кирпичный, в …
Коттедж
Витебск, Беларусь
346 м²
€ 180,033
Дом в экологически чистой парковой зоне с прекрасным видом на хвойный лес и реку Витьба. Уча…
Коттедж
Витебск, Беларусь
399 м²
€ 216,148
VIP коттедж расположен в центральной части города недалеко от реки Западная Двина. На уютном…
Коттедж
Витебск, Беларусь
143 м²
€ 85,559
Продается двухэтажный коттедж из красного кирпича. В доме есть терраса, мансарда, подвал. На…
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