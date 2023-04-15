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Купить недвижимость в Столбцовский район, Беларусь

Рубежевичский сельский Совет
18
Столбцы
13
Литвенский сельский Совет
9
Миколаевщинский сельский Совет
6
Заямновский сельский Совет
4
Шашковский сельский Совет
3
Вишневецкий сельский Совет
2
Деревнянский сельский Совет
1
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60 объектов найдено
Домв Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 5,854
Продаётся дача в живописном месте! Адрес: СТ Искра ❤️Дача позволяет приезжать и отдыхать в л…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 23,326
Продается добротный жилой дом в живописном месте. Водоем с крыницами примыкает к участку. В …
Квартирав Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 25,217
Продается 6-комнатная квартира в блокированном жилом доме с 2-мя земельными участками ( 0,49…
Домв Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
84 м²
€ 31,522
Удобное месторасположение: тихое место в черте города. Дом готов для круглогодичного прожива…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 110,686
Дом с участком на хуторе Петрово Адрес: х. Петрово, ул. Озёрная ⭕️ О Вашем будущем доме: - Б…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 22,425
Одноуровневый дом на участке 25 соток! Адрес: д. Тесновая 2, ул. Центральная ❤️Полностью гот…
Домв Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 6,304
Продаётся дача в живописном месте! Адрес: СТ «Искра». ❤️Дача позволяет приезжать…
Домв Заямное, Беларусь
Дом
Заямное, Беларусь
39 м²
€ 10,717
Продается дом с большим участком земли  (22 сотки)  в аг. Заямное, Столбцовского р…
Домв Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
55 м²
€ 17,922
Продаётся отличный дом возле озера! Адрес: д. Заречье, ул. Центральная.  ❤️Прочный дом,…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 10,717
Продается дом в 66 км от МКАД, Гродненское направление, Столбцовский район, д. Зеневичи, 195…
Квартира 2 комнатыв Новоколосово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новоколосово, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/4 Этаж
€ 17,922
Продается 2-комнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Новоколосово, ул. Школьная, д. 2…
Домв Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
51 м²
€ 14,410
Продается дом под отделку по Брестскому направлению,  в Столбцовском районе в агро горо…
Квартира 3 комнатыв Столбцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 3/5 Этаж
€ 49,534
Продаётся трёхкомнатная квартира с хорошим месторасположением! г. Столбцы, ул.Центральная,5.…
Домв Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
94 м²
€ 45,031
Дом находится в городе Столбцы (микрорайон Акинчицы) в 63 км от Минска по Брестской трассе. …
Домв Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
154 м²
€ 15,761
Уютный кирпичный капитальный дом с мансардой, гаражом и просторной крытой террасой непосредс…
Домв Тоново, Беларусь
Дом
Тоново, Беларусь
41 м²
€ 10,807
Продается дом в д. Тоново 65 км от МКАД Брестское направление. Асфальтированная дорога до са…
Домв Новый Свержень, Беларусь
Дом
Новый Свержень, Беларусь
90 м²
€ 61,692
Продается уютный жилой дом в живописном месте! Дом из белого кирпича, утеплен минватой. В&nb…
Домв Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 8,556
Продается небольшой дом в д.Заречье (от г.Столбцы - 18 км, от г. Несвиж - 15 км) Дом из брус…
Квартира 3 комнатыв Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 3/3 Этаж
€ 19,363
Продается теплая уютная квартира в аг. Деревная рядом с озером. Минская обл., Столбцовс…
Домв Налибокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Налибокский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 15,310
Продается небольшой, но очень уютный домик с участком в самом центре Налибокской пущи. Назва…
Домв Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
68 м²
€ 35,935
Продается добротный дом в г. Столбцы. Минская область, 64 км от МКАД.   Дом расположен …
Домв Старосверженский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старосверженский сельский Совет, Беларусь
126 м²
€ 31,522
Продается дом по адресу: д. Казейки граничит с д. Залужье (есть школа, сад, магазины) Столбц…
Домв Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 4,053
Выгодное предложение!  Продаётся дача в СТ ''Математик", Столбцовский р-н,…
Домв Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 6,304
Продается добротный дом в д. Татарщина. Минская обл., Столбцовский р-н, 57 км от МКАД. Двуху…
Домв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 3,467
Продается дом в деревне. Нужен ремонт и вложения, но возможно кому-то подойдёт для постоянно…
Домв Новые Рубежевичи, Беларусь
Дом
Новые Рубежевичи, Беларусь
167 м²
€ 37,826
Продается новый дом под отделку в д. Новые Рубежевичи. Очень развитый населенный пункт, котр…
Домв Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
37 м²
€ 11,708
Продается дом в самом центре агрогородка с газовым отоплением Дом старый, но пригоден для пр…
Домв Литва, Беларусь
Дом
Литва, Беларусь
79 м²
€ 69,348
Продается, в 60 км от МКАД, дом с участком (24,26+0,74) 25,0 соток - частная собственность, …
Домв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
110 м²
€ 19,814
Продаётся недостроенный дом (фундамент, стены, крыша) Дом внутри без перегородок (свободная …
Домв Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
55 м²
€ 5,314
Продаётся дом с большим участком в аг. Засулье – большой, красивой деревне с развитой …

Параметры недвижимости в Столбцовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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