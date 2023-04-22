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Жильё в Столбцы, Беларусь

14 объектов найдено
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
84 м²
€ 31,541
Удобное месторасположение: тихое место в черте города. Дом готов для круглогодичного прожива…
Квартира 3 комнаты в Столбцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 3/5 Этаж
€ 49,565
Продаётся трёхкомнатная квартира с хорошим месторасположением! г. Столбцы, ул.Центральная,5.…
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
94 м²
€ 45,059
Дом находится в городе Столбцы (микрорайон Акинчицы) в 63 км от Минска по Брестской трассе. …
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
68 м²
€ 35,957
Продается добротный дом в г. Столбцы. Минская область, 64 км от МКАД.   Дом расположен …
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
133 м²
€ 62,993
В продаже просторный и светлый дом для большой семьи 133,2 м2 по СНБ!   На участке расп…
Квартира в Столбцы, Беларусь
Квартира
Столбцы, Беларусь
36 м² 3/9 Этаж
€ 9,012
Продается 29/50 долей двухкомнатной квартиры (комната с балконом и половина площади  ме…
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
143 м²
€ 80,926
Продаётся отличный дом со всеми удобствами и гаражом на две машины. В доме центральное газос…
Коттедж в Столбцы, Беларусь
Коттедж
Столбцы, Беларусь
173 м²
€ 53,891
Отличный коттедж, который строился для сына с соблюдением всех технологий и сроков из высоко…
Квартира в Столбцы, Беларусь
Квартира
Столбцы, Беларусь
69 м²
€ 24,332
Продается часть дома в Столбцах . По документам это отдельная 3 – х  комнатная кв…
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
311 м²
€ 24,783
Продается дом в г.Столбцы по ул Социалистическая. Рядом вокзал и объекты инфраструктуры. Дом…
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
130 м²
€ 76,601
Продается жилой дом в коттеджной застройке 2007 г.п. Дом двухуровневый, на первом этаже нахо…
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
54 м²
€ 17,573
Дом в хорошем состоянии, все коммуникации центральные, отопление паровое на газу
Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
113 м²
€ 29,739
Продается уютный жилой дом в центре города Столбцы Дом бревенчатый, пристройка из кирпича (к…
Квартира 2 комнаты в Столбцы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Столбцы, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 2/2 Этаж
€ 31,541
Квартира в хорошем состоянии. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, простор…
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