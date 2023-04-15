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Купить квартиру в Столбцовский район, Беларусь

Столбцы
4
Вишневецкий сельский Совет
1
Деревнянский сельский Совет
1
Литвенский сельский Совет
1
Новоколосовский сельский Совет
1
Шашковский сельский Совет
1
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9 объектов найдено
Квартирав Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира
Вишневецкий сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 25,217
Продается 6-комнатная квартира в блокированном жилом доме с 2-мя земельными участками ( 0,49…
Квартира 2 комнатыв Новоколосово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Новоколосово, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 3/4 Этаж
€ 17,922
Продается 2-комнатная квартира в живописном месте Адрес: п. Новоколосово, ул. Школьная, д. 2…
Квартира 3 комнатыв Столбцы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Столбцы, Беларусь
3 Количество комнат 71 м² 3/5 Этаж
€ 49,534
Продаётся трёхкомнатная квартира с хорошим месторасположением! г. Столбцы, ул.Центральная,5.…
Квартира 3 комнатыв Деревнянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Деревнянский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 3/3 Этаж
€ 19,363
Продается теплая уютная квартира в аг. Деревная рядом с озером. Минская обл., Столбцовс…
Квартира 4 комнатыв Литвенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Литвенский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 81 м² 2/3 Этаж
€ 16,211
В хотите жить в деревне, но с комфортом? Тогда это предложение для Вас! Продается отличная ч…
Квартирав Столбцы, Беларусь
Квартира
Столбцы, Беларусь
36 м² 3/9 Этаж
€ 9,907
Продается 29/50 долей двухкомнатной квартиры (комната с балконом и половина площади  ме…
Квартира 2 комнатыв Шашковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шашковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 2/2 Этаж
€ 12,158
2-х комнатная  квартира  в экологически чистом поселке Неман! Отличное расположени…
Квартирав Столбцы, Беларусь
Квартира
Столбцы, Беларусь
69 м²
€ 24,317
Продается часть дома в Столбцах . По документам это отдельная 3 – х  комнатная кв…
Квартира 2 комнатыв Столбцы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Столбцы, Беларусь
2 Количество комнат 62 м² 2/2 Этаж
€ 31,522
Квартира в хорошем состоянии. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, простор…

Параметры недвижимости в Столбцовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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